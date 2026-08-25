Ari: "Latte crudo: no ad allarmismi, sì agli allevamenti contadini"

Venerdì scorso, imprenditori agricoli, commercianti ed amministratori locali si sono dati appuntamento a Cessole in occasione della Festa contadina dell’Associazione Rurale Italiana ospitata dall'azienda agricola Bricco della Croce. L’evento è stata l’occasione per affrontare la questione “Latte crudo: no ad allarmismi generalizzati, sì a biodiversità e agli allevamenti contadini”. «L’importanza della filiera del latte crudo per la zona della langa astigiana così per tutte le aree interne a cavallo fra Piemonte e Liguria è indubbia, così come la sua salubrità e la sicurezza che viene garantita dalle corrette pratiche di allevamento, produzione e trasformazione» ha sottolineato Mattia Amich, allevatore iscritto all'Ari e segretario del Consorzio di Tutela del formaggio Roccaverano Dop.

Il prodotto nelle ultime settimane è stato oggetto di numerosi attacchi, penalizzato dalle recentissime linee guida nazionali sulla produzione dei formaggi che ne derivano.

All’incontro di Cessole hanno partecipato allevatori, tecnici, amministratori locali e consumatori, mostrando un vivo e sincero interesse per un tema che tocca da vicino anche l’economia agroalimentare locale. «La pastorizia è importantissima per mantenere vitali le comunità e le filiere agricole delle aree interne, per attivare le giuste sinergie tra agricoltori, allevatori e consumatori e per poter continuare a contare su produzioni di pregio - ha concluso Amich - auspichiamo una revisione delle linee guida nazionali. A livello locale un plauso va allo spirito di collaborazione mostrato dalle amministrazioni e dalle Asl che hanno ben compreso quale sia la via per garantire la presenza sul mercato di prodotti sicuri senza penalizzazioni inutili e vessatorie per i produttori».