Nizza Monferrato affida il Palio a Granito: correrà con Anacleto, il cavallo della vittoria 2025

Sarà Gabriele Puligheddu, detto “Granito”, a difendere i colori di Nizza Monferrato tra poco più di una settimana. La decisione arriva dopo l’infortunio di Giovanni Atzeni, detto Tittia, che non ha lasciato scelta al Comitato Palio nicese, che ha dovuto rivedere la propria scelta per la corsa. Una decisione maturata, come spiega lo stesso Comitato, dopo un confronto diretto con il fantino sardo e condivisa con lui.

Anche in una situazione così delicata il legame con Tittia, però, non viene meno. Anzi, la scelta di Granito nasce proprio dalla volontà di mantenerlo saldo, affidando la corsa a un giovane fantino che è cresciuto professionalmente al fianco di Atzeni, dal quale ha appreso esperienza e insegnamenti.

Puligheddu correrà insieme ad Anacleto, il cavallo con cui Tittia ha regalato al Borgo Don Bosco la vittoria del Palio di Asti dello scorso anno.

Prima ancora della corsa e della competizione, però, il pensiero del Comitato Palio è sempre rivolto alle condizioni di Giovanni Atzeni. Al termine della vittoria del Palio dell’Assunta, nel caos dei festeggiamenti, il fantino e il cavallo Anda e Bola sono entrati in contatto con alcune persone presenti sul tufo. Dopo il ricovero al policlinico Santa Maria alle Scotte, è rimasto nel reparto di Osservazione breve intensiva (Obi). Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico, una frattura a una costola e una lesione a una vertebra. Sabato il fantino è stato poi dimesso dall’Obi e ha potuto fare ritorno a casa, nella sua tenuta di Arbia, nel Senese, dove inizierà il percorso di recupero.

Sono stati momenti di forte apprensione anche per Nizza Monferrato, che ha seguito con preoccupazione le notizie sulle condizioni del proprio fantino. Il successivo miglioramento del quadro ha permesso di tirare un sospiro di sollievo, ma il Comitato sottolinea come la priorità rimanga la completa guarigione di Atzeni. «In questo momento la priorità assoluta è la salute di Giovanni» dichiara il Rettore nicese Pier Paolo Verri.

A Tittia arriva quindi l’augurio di una pronta ripresa e il desiderio di rivederlo presto in pista. Nel frattempo, Nizza Monferrato guarda al proprio nuovo duo: Granito e Anacleto. Al giovane fantino il Comitato ha rivolto un caloroso benvenuto e tutta la propria fiducia, con la speranza che possa porti con sé gli insegnamenti del suo maestro e affronti la sfida con determinazione e coraggio.