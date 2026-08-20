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Lunedì 24 agosto chiuso lo sportello lo sportello per l’acquisto e il rinnovo degli abbonamenti bus Asp di Asti

A settembre previste aperture straordinarie per l’inizio dell'anno scolastico 2026/2027

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

20 Agosto 2026 11:12:00

Da lunedì 24 agosto chiuso lo sportello lo sportello per l’acquisto e il rinnovo degli abbonamenti bus Asp di Asti

Nella giornata di lunedì 24 agosto per lavori di aggiornamenti ai sistemi informatici, lo sportello Trasporti e Mobilità di corso Don Minzoni 86, l'ufficio in cui è possibile sottoscrivere o rinnovare abbonamenti per i bus, rimarrà chiuso. 

Lo sportello riaprirà al pubblico giovedì 27 agosto con i consueti orari, il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

Inoltre, per agevolare i cittadini con l’inizio del nuovo anno scolastico 2026/2027, saranno effettuate aperture straordinarie nelle giornate di mercoledì 2, 9 e 16 settembre, con orario 8.30 - 12.30 e 14.30 - 16. 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 0141.434611, oppure sul sito web e su app AstiSmartBus.

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