Tittia: dopo la caduta a Siena, il rettore Pier Paolo Verri «Prima di tutto viene la salute di Giovanni»

Dopo due giorni di rinvio a causa della pioggia, tre false partenze e oltre un'ora di mossa, Tittia, con i colori della Contrada del Nicchio, ha conquistato il suo 13esimo successo nel Palio dell'Assunta. La festa, però, è stata subito interrotta da una brutta caduta: al termine della corsa, nel caos dei festeggiamenti, il fantino e il cavallo Anda e Bola sono entrati in contatto con alcune persone presenti sul tufo. Nell'impatto, Atzeni è stato sbalzato ed è caduto rovinosamente, battendo la testa sulla pista.

Giovanni Atzeni, detto Tittia, è atteso il 6 settembre in Piazza Alfieri per difendere i colori del Comune di Nizza Monferrato, ma la sua partecipazione al Palio di Asti è ora inevitabilmente legata alle sue condizioni fisiche e all'esito del percorso di recupero dopo la caduta avvenuta al termine della carriera senese.

Trasportato al Santa Maria alle Scotte dopo l'incidente, gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico e il fantino è stato ricoverato in osservazione. Dopo la notte le sue condizioni sono state definite in miglioramento. Al momento però non è stata indicata una data per le dimissioni.

Una situazione che viene seguita con particolare attenzione anche a Nizza Monferrato, che proprio su Tittia ha puntato per il prossimo Palio di Asti. A seguire la carriera senese c'era anche Pier Paolo Verri, rettore del Comitato Palio di Nizza Monferrato, che ad oggi è in contatto con la moglie del fantino e invita però a non correre troppo con le valutazioni: «In questo momento la priorità assoluta è la salute di Giovanni».

Prima di essere il fantino chiamato a correre per Nizza, infatti, Atzeni è per Verri e per la comunità nicese una persona legata alla città da un rapporto che va ben oltre la corsa. «Con Giovanni c'è un'amicizia che dura da vent'anni», che sottolinea come ogni eventuale decisione sul Palio di Asti dovrà essere presa insieme allo stesso Atzeni.

La preoccupazione è stata forte quando a Siena sono circolate le immagini della caduta. Tittia aveva appena tagliato il traguardo e regalato al Nicchio una vittoria attesa da 28 anni, la tredicesima della sua carriera, dopo aver già vinto il Palio di Provenzano. Poi, nel caos dei festeggiamenti, l'impatto con alcuni contradaioli presenti sul tufo ha provocato la caduta del fantino, sbalzato dal cavallo Anda e Bola e rimasto immobile per alcuni secondi prima dell'arrivo dei soccorritori.

«È stata una bellissima corsa», racconta Verri, caratterizzata anche da una mossa particolarmente lunga e complessa. Ma l'entusiasmo per la vittoria ha lasciato rapidamente spazio alla preoccupazione quando l'attenzione si è concentrata sulle condizioni di Atzeni.

Adesso, dunque, anche Asti resta in attesa. Ma per Nizza Monferrato, che ha scelto uno dei fantini più vincenti del panorama nazionale per difendere i propri colori, la speranza è quindi di poterlo vedere nuovamente in Piazza Alfieri.