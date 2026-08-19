Dalle sabbie del mare alla polvere di stelle: a Cortiglione un viaggio nel tempo tra natura e scienza

Andrea Balice di Itinerari GeoVibes vi farà passeggiare sul fondo di quello che milioni di anni fa era un antico mare e, poche ore dopo, vi farà alzare gli occhi verso un cielo punteggiato di stelle. “Dalle sabbie del mare alla polvere di stelle”, è l’evento culturale ed esperienziale ideato dalla Guida Ambientale Escursionistica, in programma sabato 29 agosto a Cortiglione d’Asti, dalle 18.30 fino a mezzanotte.

Un percorso di appena 700 metri, completamente pianeggiante e pensato per essere accessibile anche alle persone con ridotta mobilità in carrozzina e alle famiglie con passeggini.

L’iniziativa conta sul patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, della Provincia di Asti e del Parco Paleontologico Astigiano. Ad arricchire l’esperienza sarà anche la collaborazione con il MAGMAX – Museo Astense di Geologia, Mineralogia, Arte Mineraria e Cristallografia, il Gruppo Astrofili Beta Andromedae Astigiani e l’azienda agricola “Lo Zafferano dalle Sabbie del Mare”.

La colonna sonora della camminata sarà affidata al violinista Andrea Bertino e al violoncellista Damian Plumbini, che accompagneranno i partecipanti lungo le diverse tappe, mentre le riflessioni di pensatori come Claude Lévi-Strauss e MarcAugé trasformeranno l’escursione in una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo, natura e tempo.

Il cammino partirà dal parcheggio del “Dinosauro”, in località Crociera, e sarà suddiviso in sei stazioni. La prima porterà i partecipanti alla scoperta di un’ex cava di sabbia abbandonata: un luogo un tempo segnato dall’attività industriale e che, nell’arco di circa vent’anni, la natura ha progressivamente riconquistato, trasformandolo in un nuovo bosco.

La seconda tappa entrerà nel cuore della storia geologica del territorio, con la discesa al Geosito di Cortiglione. Qui le sabbie plioceniche e i fossili di Isognomon raccontano un passato lontanissimo, quando questa parte del Piemonte era ricoperta dal mare, circa tre milioni di anni fa.

Dalla storia della Terra si passerà alla terra coltivata oggi, nell’orto sinergico e nello zafferaneto. Qui sarà possibile osservare un modello agricolo basato sulla collaborazione con i cicli naturali, in un approccio che punta a non forzare e sfuttare il terreno ma ad assecondarne gli equilibri.

La quarta stazione porterà ancora più indietro nel tempo. Grazie agli esperti del MAGMAX, i partecipanti potranno conoscere e toccare minerali che risalgono a circa 4,5 miliardi di anni fa, arrivando così alle origini stesse del nostro pianeta.

E dopo la geologia, per la quinta tappa si giunge alla degustazione a chilometro zero. Questa permetterà di assaporare vini e prodotti agricoli locali, alcuni arricchiti dallo zafferano, creando un legame tra cibo e territorio, a quella stessa terra che milioni di anni fa costituiva un ambiente marino.

Infine, con l'arrivo del buio, nella tappa conclusiva il viaggio cambierà completamente punto di osservazione. I telescopi del Gruppo Astrofili Beta Andromedae Astigiani permetteranno di osservare il cielo e la luce degli astri.

Un'esperienza che, nelle intenzioni degli organizzatori, non vuole essere una semplice escursione. Un percorso breve nello spazio, ma immenso nel tempo. Un viaggio lungo 700 metri per attraversare milioni e miliardi di anni, osservando come natura, uomo e universo siano legati da una storia molto più lunga di quella che siamo abituati a pensare.

L’evento è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. È consigliato indossare abbigliamento comodo e portare una torcia, preferibilmente a luce rossa, per la fase di osservazione astronomica. Tutti i dettagli e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito di Itinerari GeoVibes.