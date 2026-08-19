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Montaldo Scarampi

Cento anni e non sentirli per Adriana Rabino

A lungo direttrice del settore previdenza della Coldiretti di Asti e sorella dell'onorevole Gianni

Daniela Peira

Daniela Peira

19 Agosto 2026 11:36:27

Cento anni e non sentirli per Adriana Rabino

Con una grinta e una vivacità da far invidia ai cinquantenni, nei giorni scorsi ha tagliato la grande torta con un numero importante: 100.

A raggiungere e festeggiare il secolo di vita è stata Adriana Rabino, oggi accudita con affetto dalle suore di Santo Stefano, sorella del senatore Gianni e per oltre 30 anni direttrice del Servizio Previdenziale della Coldiretti di Asti.

Nell'importante giorno del suo centesimo compleanno, insieme alla sua famiglia, erano presenti a farle gli auguri anche il presidente della Provincia Simone Nosenzo, l'assessore del Comune di Asti Giovanni Boccia e il sindaco di Montaldo Scarampi Stefano Marchetti.

 

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