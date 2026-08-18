Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

eventi
Vincite
18 Agosto 2026 21:21:06
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 4 punti “5”, ciascuno dei quali vince 40.905,70 euro. Il jackpot continua a salire crescere e per la prossima estrazione sale a 211.700.000 €.
Bari: 59 – 3 – 51 – 56 – 2
Cagliari: 71 – 60 – 3 – 31 – 28
Firenze: 77 – 55 – 35 – 56 – 54
Genova: 67 – 39 – 32 – 45 – 8
Milano: 76 – 83 – 85 – 50 – 79
Napoli: 37 – 35 – 30 – 47 – 79
Palermo: 82 – 62 – 23 – 8 – 87
Roma: 61 – 46 – 16 – 44 – 6
Torino: 15 – 22 – 85 – 83 – 63
Venezia: 26 – 81 – 38 – 44 – 32
Nazionale: 52 – 42 – 9 – 60 – 16
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 25 – 10 – 39 – 16 – 24 – 66
Numero Jolly: 70
Numero SuperStar: 6
Jackpot per la prossima estrazione: 211.700.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 4 da € 40.905,70
Punti 4: 619 da € 270,68
Punti 3: 24.441 da € 20,56
Punti 2: 343.165 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 7 da € 27.068,00
3 Stella: 121 da € 2.056,00
2 Stella: 1.991 da € 100,00
1 Stella: 11.813 da € 10,00
0 Stella: 22.688 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 15 – 22 – 26 – 35 – 37 – 39 – 46 – 55 – 59 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 76 – 77 – 81 – 82 – 83
Numero Oro: 59
Doppio Oro: 59 – 3
2 – 8 – 16 – 23 – 30 – 31 – 32 – 38 – 44 – 45 – 47 – 50 – 51 – 56 – 85
7 – Vaso
22 – Balestra
27 – Scala
32 – Disco
35 – Uccello
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058