Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 18 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”. Sono stati invece centrati 4 punti “5”, ciascuno dei quali vince 40.905,70 euro. Il jackpot continua a salire crescere e per la prossima estrazione sale a 211.700.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 18 agosto 2026

Bari: 59 – 3 – 51 – 56 – 2

Cagliari: 71 – 60 – 3 – 31 – 28

Firenze: 77 – 55 – 35 – 56 – 54

Genova: 67 – 39 – 32 – 45 – 8

Milano: 76 – 83 – 85 – 50 – 79

Napoli: 37 – 35 – 30 – 47 – 79

Palermo: 82 – 62 – 23 – 8 – 87

Roma: 61 – 46 – 16 – 44 – 6

Torino: 15 – 22 – 85 – 83 – 63

Venezia: 26 – 81 – 38 – 44 – 32

Nazionale: 52 – 42 – 9 – 60 – 16

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 18 agosto 2026

Combinazione vincente: 25 – 10 – 39 – 16 – 24 – 66

Numero Jolly: 70

Numero SuperStar: 6

Jackpot per la prossima estrazione: 211.700.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 da € 40.905,70

Punti 4: 619 da € 270,68

Punti 3: 24.441 da € 20,56

Punti 2: 343.165 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 7 da € 27.068,00

3 Stella: 121 da € 2.056,00

2 Stella: 1.991 da € 100,00

1 Stella: 11.813 da € 10,00

0 Stella: 22.688 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 18 agosto 2026

Numeri vincenti:

3 – 15 – 22 – 26 – 35 – 37 – 39 – 46 – 55 – 59 – 60 – 61 – 62 – 67 – 71 – 76 – 77 – 81 – 82 – 83

Numero Oro: 59

Doppio Oro: 59 – 3

Numeri Extra

2 – 8 – 16 – 23 – 30 – 31 – 32 – 38 – 44 – 45 – 47 – 50 – 51 – 56 – 85

Simbolotto – Estrazione di martedì 18 agosto 2026

7 – Vaso

22 – Balestra

27 – Scala

32 – Disco

35 – Uccello

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.