Portacomaro si veste a festa: torna la patronale di San Bartolomeo tra musica, sapori e grandi eventi

Con l’arrivo della seconda metà di agosto, Portacomaro si prepara a vivere il suo momento più atteso dell’anno: i festeggiamenti patronali in onore di San Bartolomeo. Quest’edizione 2026 promette di trasformare il borgo in un palcoscenico a cielo aperto, dove la storia locale si intreccia con il divertimento e con l’immancabile ospitalità enogastronomica piemontese.

Il concerto della Banda Musicale

Il sipario si alza giovedì 20 agosto. La serata inaugurale è affidata alla Banda Musicale Comunale di Portacomaro, diretta dal maestro Mauro Forno, che alle 21.15 porterà in piazza Roggero il concerto “Le vibrazioni dell’anima. Un viaggio attraverso la musica per la pace e l’armonia verso un mondo migliore”.

«Sarà un modo per celebrare la forza universale della musica come strumento capace di emozionare e di far riflettere le persone - dice Andrea Ottenga, presidente della Banda Musicale Comunale -. La serata vedrà la partecipazione straordinaria del soprano Emanuela Tartaglino». Il concerto vedrà inoltre gli interventi dei solisti Serena Correggia, Luca Ghio e Riccardo Pasciuta, e sarà presentato da Antonella Bertolino e Anna Gai.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Portacomaro e la Pro Loco, e apre un ricco calendario di festeggiamenti. L’ingresso è libero e gratuito.

Già dalle ore 20, però, sarà possibile tentare la fortuna al banco di beneficenza, un appuntamento fisso che accompagnerà i visitatori per tutta la durata della manifestazione.

Il programma del weekend

Il 21 agosto la rassegna itinerante Monferrato On Stage fa tappa proprio a Portacomaro. In piazza del Tamburello protagonista sarà Angelica Bove, una delle voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, che incanterà il pubblico con una data del suo “Tana Tour 2026”. Il concerto inizierà alle 21.30, ingresso gratuito. A seguire, alle ore 23, sul palco di via Vittorio Alfieri salirà MiXelle DJ che animerà la serata con un dj set. Dalle ore 19 sarà aperta l’Area Food in cui sarà possibile assaggiare i piatti del territorio preparati dalla Pro Loco di Portacomaro. La proposta dei vini del Monferrato sarà supportata dall’Enoteca Regionale dell'Albugnano – Riviera del Monferrato e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. Il cocktail bar, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue anche per questa edizione la collaborazione con lo storico partner Distilleria Bosso e altri produttori locali. L’appuntamento di Portacomaro è realizzato in collaborazione con Comune e Pro Loco di Portacomaro.

Angelica Bove, ph Nicholas Fols

Il fine settimana prosegue tra attività per ogni età. Sabato 22 sarà dedicato alle famiglie, con laboratori per bambini nel pomeriggio a cura de La Casa dell’Artista in piazza Marconi e le esibizioni della scuola di danza OnDance in serata, prima di lasciare spazio all’energia della B-Side Party Band.

Domenica 23 la mattina inizia all’insegna della creatività con il laboratorio di uncinetto “Il Cerchio Magico” in piazza Roggero, mentre la serata si tinge di note orchestrali con la musica dal vivo di Enrico Negro in piazza del Tamburello. In queste giornate, il cibo resta protagonista grazie agli stand della Pro Loco sempre attivi dalle ore 20.

Ël lündes dij feu

Il momento culminante, però, arriva lunedì 24 agosto, il celebre “Ël lündes dij feu”. La giornata si apre alle 9 con la fiera dell’artigianato e prosegue con la messa alle 11:15. Per i più piccoli, la piazza si riempie di emozioni con asini, giardini sensoriali e i giochi di una volta. Ma è la sera che Portacomaro dà il meglio di sé: a partire dalle 19:30, il centro storico ospita “Vivi, scopri e gusta il ricetto”, un percorso enogastronomico diffuso dove esercenti e associazioni offrono le migliori eccellenze del territorio. La festa culminerà con il Party a 90 Live Show, tributo a Gigi D’Agostino, e con il tradizionale show pirotecnico delle ore 22.

Sport e molto altro

I festeggiamenti non si esauriscono con i fuochi. Martedì 25 alle 20:30 si darà spazio alla riflessione sui temi ambientali con l’incontro “Non esiste un Pianeta B” al Palatenda, mentre mercoledì 26 sarà una giornata di svago con la gita a Gardaland e, in serata, i ricordi fotografici in piazza Roggero, a cura de La Casa dell’Artista. La chiusura è prevista per domenica 30 agosto, con una camminata sulle orme di Papa Francesco al mattino e la storica Maratona di Tambass in piazza del Tamburello, memorial Marco Diliberto, che vedrà sfidarsi Rossi e Blu per tutto il giorno.

Oltre al fitto calendario di eventi, i visitatori potranno godere per tutta la settimana delle giostre, della mostra d'arte allo Spazio Alfieri 3 e delle aperture straordinarie della suggestiva chiesa romanica di San Pietro nelle giornate di domenica e lunedì.