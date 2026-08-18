Chiusi sabato 22 agosto gli sportelli del servizio idrico ASP di Asti

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Avviso
18 Agosto 2026 14:31:53
Sabato 22 agosto rimarranno chiusi gli sportelli per i rapporti con l’utenza del Servizio Idrico Integrato, situati nella sede ASP di corso Don Minzoni 86.
Gli utenti potranno avranno comunque la possibilità in caso di necessità di contattare il numero verde 800 342433 del pronto intervento, attivo 24 ore su 24. Il numero rimane a disposizione per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura.
Il numero verde 800 086190, dalle 8 alle 20, sarà invece attivo per i rapporti con l’utenza e reclami.
Da lunedì 24 agosto le attività degli sportelli riprenderanno regolarmente con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434611 oppure visitare il sito web.
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