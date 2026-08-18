Tutte le variazioni di percorso dei bus Asp durante la chiusura di Piazza Alfieri

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18 Agosto 2026 07:15:00
In piazza Alfieri, durante la sospensione della viabilità per i lavori in vista della corsa del Palio, a partire da mercoledì 19 agosto fino a domenica 13 settembre, i bus di alcune linee di ASP effettueranno variazioni di percorso e orario.
I bus delle linee urbane feriali 2, 2/, 4, 7 e il bus della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti, in entrambe le direzioni, non transiteranno in piazza Alfieri e nel tratto di corso Dante tra Largo Martiri della Liberazione e corso Alfieri.
Gli autobus delle linee 2 e 2/, in entrambe le direzioni, effettueranno le fermate provvisorie di corso Galileo Ferraris, via Calosso e via Monte Rainero.
I bus della linea 4 e della linea 7, in entrambe le direzioni, fermeranno provvisoriamente in corso Galileo Ferraris, via Calosso, corso Volta e via Micca.
Il bus della linea Asti-Tigliole-Asti, in direzione Tigliole, effettuarà la fermata provvisoriamente in corso alla Vittoria, via Calosso, corso Volta e via Micca. In direzione Asti, nella sola corsa delle ore 6.40 fermerà provvisoriamente in via Micca, corso Volta, via Calosso e corso alla Vittoria.
Gli orari provvisori delle linee interessate sono affissi alle fermate e sono pubblicati sul sito internet e sulla app AstiSmartBus.
Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30-19.30, oppure consultare il sito e l'app AstiSmartBus.
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