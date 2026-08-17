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Portacomaro

Isolamento telefonico a Migliandolo e Cornapò: FiberCop risponde, ripristino entro la settimana

Il gestore della rete spiega le cause del guasto: “Localizzazione complessa, necessario sostituire un tratto di cavo”

Cristiana Luongo

Cristiana Luongo

17 Agosto 2026 17:51:28

Migliandolo

Portacomaro, frazione Migliandolo. Foto C.L.

Dopo la denuncia delle consigliere comunali di Portacomaro Piercarla Borio e Vincenza Sorrentino sul prolungato disservizio telefonico che dal 20 luglio ha lasciato senza linea numerose abitazioni della frazione Migliandolo e della località Cornapò, arriva la risposta di FiberCop, gestore dell'infrastruttura di rete fissa.

Nei giorni scorsi le consigliere avevano raccolto le segnalazioni dei residenti, evidenziando i disagi vissuti soprattutto dagli anziani, molti dei quali non utilizzano il cellulare, in un'area dove anche la copertura della telefonia mobile risulta particolarmente debole. Nel comunicato chiedevano inoltre un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione comunale nel sollecitare il gestore.

La risposta di FiberCop

FiberCop ha inviato una nota ufficiale per spiegare le ragioni del prolungato guasto e fornire una tempistica certa per la riparazione.
Nella sua nota, il gestore dell'infrastruttura ha voluto chiarire che il lungo silenzio non è stato dovuto a una mancanza di interesse, ma a una serie di complicazioni tecniche impreviste. I tecnici, intervenuti per individuare l'origine del problema, si sono infatti scontrati con un guasto la cui localizzazione è risultata particolarmente complessa e ha richiesto verifiche approfondite sul campo.
Una volta individuato il punto critico, è emersa la necessità di un intervento strutturale: non si trattava di una semplice riparazione, ma della sostituzione di un’intera tratta di cavo danneggiata. Questo ha comportato un ulteriore slittamento dei tempi, poiché l'azienda ha dovuto attendere l'approvvigionamento di materiali specifici indispensabili per completare l'opera di ripristino.
Ora, però, c'è una data concreta. FiberCop ha infatti comunicato che, a meno di imprevisti legati al maltempo, il ritorno alla normalità per le utenze di Portacomaro è previsto entro la fine di questa settimana.

Un impegno che i cittadini, dopo quasi un mese di isolamento, sperano venga rispettato puntualmente per poter finalmente tornare a comunicare senza ostacoli.

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