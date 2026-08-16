Penango, concerto al tramonto tra i filari: il Parma Brass suona in vigna

Una vigna immersa nel paesaggio del Monferrato, il sole che cala all'orizzonte e il suono degli ottoni che si diffonde tra i filari. È questa la suggestiva cornice del Concerto in vigna, l'appuntamento in programma sabato 22 agosto alle 19.30 a Penango, in strada Monteceneri, nella frazione Cioccaro.

Protagonista della serata sarà il Parma Brass, ensemble musicale che da oltre trent'anni porta in scena uno spettacolo capace di unire raffinatezza tecnica e grande coinvolgimento emotivo. L'evento invita il pubblico a vivere un'esperienza che va oltre il semplice concerto: un momento in cui musica, natura e convivialità si fondono tra le colline e i vigneti del Monferrato.

Nato nel 1991, il Parma Brass rappresenta una delle realtà italiane più apprezzate nel panorama degli ensemble di ottoni. Partito come classico quintetto, il gruppo ha saputo evolversi ampliando la propria formazione con percussioni e voci soliste, fino a raggiungere la sonorità ricca e dinamica di una piccola orchestra. Un percorso artistico testimoniato anche da vari album e da una lunga attività concertistica che lo ha visto esibirsi in teatri, piazze e rassegne di prestigio.

Il punto di forza dell'ensemble è il repertorio, costruito attraverso arrangiamenti originali firmati dagli stessi musicisti del Parma Brass. Le grandi pagine dell'opera e dell'operetta convivono con lo swing, il pop, il soul e le più celebri colonne sonore, in un viaggio musicale che attraversa epoche e generi mantenendo sempre al centro il timbro caldo e brillante degli ottoni.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà l'atmosfera del tramonto tra i vigneti, scenario naturale che renderà il concerto ancora più suggestivo.

«Abbiamo voluto proporre un appuntamento capace di valorizzare insieme il nostro territorio e la musica di qualità – sottolinea la sindaca Cristina Enrica Patelli –. Sarà una serata da vivere all'aria aperta, immersi nella bellezza delle nostre colline, con un aperitivo offerto al termine del concerto per condividere un momento di convivialità».

La partecipazione è libera e gratuita: un invito rivolto a cittadini, appassionati di musica e visitatori che desiderano trascorrere una serata speciale nel cuore del Monferrato.