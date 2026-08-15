A Castagnole delle Lanze “La Terra che cambia”: il Piemonte di fronte alla sfida climatica

Siccità sempre più prolungate e condizioni climatiche sempre meno prevedibili, mettono a dura prova il territorio piemontese. Segnali concreti di un fenomeno che spesso viene raccontato come qualcosa di troppo vasto e astratto per essere compreso oppure che non ci tocca. “La Terra che cambia (The changing land)” è un documentario che tratta di questo grande problema, verrà presentato giovedì 20 agosto alle 21 nel cortile dell’asilo Ruscone Valle di Castagnole delle Lanze.

Il docu-film, con la sceneggiatura del giornalista statunitense James David Spillman e la produzione e regia di Bruno Murialdo, porta lo spettatore in uno dei territori più spettacolari del Piemonte per raccontare come il riscaldamento climatico stia modificando il territorio e, soprattutto, la vita e il lavoro di chi da quel territorio dipende.

Alla realizzazione hanno contribuito Silvia Muratore per la fotografia, Daniele Ferrero per le immagini e Mario Brusa come voce narrante. Nel documentario intervengono inoltre figure note come il climatologo Luca Mercalli, il giornalista Fulvio Romano e l'agronomo Roberto Cavallo, insieme a numerose altre voci.

Il progetto nasce da un'idea di James David Spillman, giornalista statunitense profondamente legato al Piemonte, dove da quasi un decennio trascorre parte dell’anno tra Alba e le sue colline. La sua percezione va oltre il fenomeno stesso del cambiamento climatico studiato attraverso dati e fenomeni globali, cercando di osservare gli effetti sulle persone che ogni giorno lavorano a contatto con la terra.

Apicoltori, risicoltori, mugnai e viticoltori sono i protagonisti di una storia che parla di difficoltà concrete, di raccolti che variano ogni volta in base al clima, di nuove sfide e della necessità di trovare soluzioni per continuare a preservare le attività e le produzioni che caratterizzano il Piemonte.

«Lui sente la necessità di parlare alla gente, di mostrare come i singoli apicoltori, risicoltori, mugnai e viticoltori siano colpiti dal surriscaldamento del nostro pianeta», racconta Bruno Murialdo, spiegando la creazione del progetto.

Dall'incontro tra l'idea di Spillman, l'interesse di Murialdo, il lavoro dell'operatore Daniele Ferrero e quello di tutte le persone coinvolte è nata una narrazione che sceglie però di non fermarsi alla denuncia. Al centro del documentario c'è infatti anche la speranza: quella di uomini e donne che, nonostante le difficoltà, continuano a cercare nuove strade per affrontare il cambiamento.

«L'intento del documentario che abbiamo realizzato – sottolinea Murialdo – è offrire speranza, puntando i riflettori su quelle persone che, in Piemonte, si trovano in prima linea per garantire che tutto ciò che rende unica questa regione possa rimanere vivo e vitale anche nel futuro, così come lo è oggi».

Un invito a prendere coscienza dei cambiamenti già in atto e contemporaneamente alle possibilità che esistono per affrontarli.