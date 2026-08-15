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Evento

A Castagnole delle Lanze “La Terra che cambia”: il Piemonte di fronte alla sfida climatica

Giovedì 20 agosto, la presentazione del documentario di Bruno Murialdo sugli effetti del cambiamento climatico sul territorio piemontese

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

15 Agosto 2026 18:05:19

A Castagnole delle Lanze “La Terra che cambia”: il Piemonte di fronte alla sfida climatica

Vista su La Morra

Siccità sempre più prolungate e condizioni climatiche sempre meno prevedibili, mettono a dura prova il territorio piemontese. Segnali concreti di un fenomeno che spesso viene raccontato come qualcosa di troppo vasto e astratto per essere compreso oppure che non ci tocca. “La Terra che cambia (The changing land)” è un documentario che tratta di questo grande problema, verrà presentato giovedì 20 agosto alle 21 nel cortile dell’asilo Ruscone Valle di Castagnole delle Lanze.

Il docu-film, con la sceneggiatura del giornalista statunitense James David Spillman e la produzione e regia di Bruno Murialdo, porta lo spettatore in uno dei territori più spettacolari del Piemonte per raccontare come il riscaldamento climatico stia modificando il territorio e, soprattutto, la vita e il lavoro di chi da quel territorio dipende.

Alla realizzazione hanno contribuito Silvia Muratore per la fotografia, Daniele Ferrero per le immagini e Mario Brusa come voce narrante. Nel documentario intervengono inoltre figure note come il climatologo Luca Mercalli, il giornalista Fulvio Romano e l'agronomo Roberto Cavallo, insieme a numerose altre voci.

Il progetto nasce da un'idea di James David Spillman, giornalista statunitense profondamente legato al Piemonte, dove da quasi un decennio trascorre parte dell’anno tra Alba e le sue colline. La sua percezione va oltre il fenomeno stesso del cambiamento climatico studiato attraverso dati e fenomeni globali, cercando di osservare gli effetti sulle persone che ogni giorno lavorano a contatto con la terra.

Apicoltori, risicoltori, mugnai e viticoltori sono i protagonisti di una storia che parla di difficoltà concrete, di raccolti che variano ogni volta in base al clima, di nuove sfide e della necessità di trovare soluzioni per continuare a preservare le attività e le produzioni che caratterizzano il Piemonte.

«Lui sente la necessità di parlare alla gente, di mostrare come i singoli apicoltori, risicoltori, mugnai e viticoltori siano colpiti dal surriscaldamento del nostro pianeta», racconta Bruno Murialdo, spiegando la creazione del progetto.

Dall'incontro tra l'idea di Spillman, l'interesse di Murialdo, il lavoro dell'operatore Daniele Ferrero e quello di tutte le persone coinvolte è nata una narrazione che sceglie però di non fermarsi alla denuncia. Al centro del documentario c'è infatti anche la speranza: quella di uomini e donne che, nonostante le difficoltà, continuano a cercare nuove strade per affrontare il cambiamento.

«L'intento del documentario che abbiamo realizzato – sottolinea Murialdo – è offrire speranza, puntando i riflettori su quelle persone che, in Piemonte, si trovano in prima linea per garantire che tutto ciò che rende unica questa regione possa rimanere vivo e vitale anche nel futuro, così come lo è oggi».

Un invito a prendere coscienza dei cambiamenti già in atto e contemporaneamente alle possibilità che esistono per affrontarli.

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