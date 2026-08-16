Si cercano bimbi e ragazzi come comparse in un film sulla storia del padre della Nutkao

Basterebbe il nome, Nutkao, per dare l'idea della genialità e visionarietà del suo "inventore", Giuseppe Braida. Nutkao oggi è un prodotto conosciuto in tutto il mondo. E' la crema spalmabile a base di nocciole, cacao e altri ingredienti selezionati scelta dai migliori pasticceri, gelatieri e artigiani dei prodotti lievitati e farciti.

Braida è stato a lungo impiegato alla Ferrero, dove ha potuto vedere da vicino la lavorazione del cioccolato e della crema alle nocciole più conosciuta al mondo. Ma la voglia di mettersi in proprio era troppo grande così ha fatto un primo passo nella torrefazione del caffè, salvo poi passare alla sua crema alle nocciole, la Nutkao, appunto, con anni di sperimentazioni, prove, ricerca personale delle materie prime fino al prodotto di oggi.

La sua straordinaria storia è già raccolta in un libro “Anna e il cioccolato”, scritto dallo stesso Braida e pubblicato da Gribaudo Editore.

Ma presto diventerà anche un film le cui riprese cominceranno a fine agosto.

Nonostante sia una storia tutta albese, il regista ha trovato location perfette anche nell’Astigiano e diverse scene sono previste nella zona di Castelnuovo Don Bosco, Mondonio San Domenico Savio, Montafia e Asti. Per queste scene “astigiane”, la produzione è alla ricerca di bambini in età fra i 7 e i 17 anni per fare le comparse in alcune classi scolastiche che verranno riprodotte in vecchie scuole dell’epoca rimaste intatte.

Le riprese si terranno il 5 settembre ad Asti e dal 7 all'11 settembre nella zona di castelnuovo DonBosco.

«E’ una bellissima occasione per vivere da vicino l’esperienza di un set cinematografico e partecipare a un progetto profondamente legato al nostro territorio – spiegano dalla produzione – La partecipazione è su base volontaria e vengono garantiti massima accoglienza, esperienza divertente e un ricordo speciale ad ognuna delle comparse».

Per le candidature questo è il link per la compilazione del modulo di proposta: qui.