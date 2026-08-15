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Castelnuovo Don Bosco

Qualche assenza per il gran caldo ma il mercatino antiquario non perde fascino

Tradizionale appuntamento per la giornata di oggi, Ferragosto

Daniela Peira

Daniela Peira

15 Agosto 2026 17:42:29

Qualche assenza per il gran caldo ma il mercatino antiquario non perde fascino

Qualche defezione si è contata, o meglio si è vista con i "buchi" vuoti fra una bancarella e l'altra, ma il gran caldo che non accenna a mollare la morsa giustifica ampiamente la decisione di chi non se l'è sentita di affrontare una giornata sotto il sole come quella di oggi. Nonostante questo, il tradizionale mercatino dell'antico di Ferragosto a Castelnuovo Don Bosco non ha perso il suo fascino e il suo appeal. E tanti sono stati anche i visitatori e gli acquirenti, concentrati nella prima mattinata per approfittare del fresco.

Giocattoli, piccoli articoli di arredo, piatti, bicchieri, zuppiere, tazzine, dischi, articoli da cantina ma anche artigianato in legno, libri, biciclette, pezzi di ricambio d'epoca e poi tanti vestiti, scarpe, borse dal fascino antico. Qualcuno ha presentato intere collezioni in vendita (come quella dei vasi di vetro da bottega delle caramelle), altri hanno scelto di mettere in evidenza il loro pezzo forte lasciando poi che la curiosità dei visitatori si spostasse sul resto della bancarella.

Il mercatino è il secondo importante appuntamento con l'antiquariato a Castelnuovo Don Bosco, dopo quello del 25 Aprile e "cade" nel pieno della festa patronale di San Rocco.

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