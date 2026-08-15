Ad Agliano Terme riapre l'ufficio di Poste Italiane con il servizio "Polis"

L’ufficio postale di Agliano Terme riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede sono stati resi necessari per accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

Polis è l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L'interno dei locali è stato completamente rinnovato, la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti resi "green" grazie soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Realizzato anche uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Sono disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45.