Domenica lo storico chiosco del castello chiuderà per sempre

Ultimi giorni di attività per lo storico chiosco del castello di Costigliole d’Asti. Domenica, 16 agosto, il chiosco come generazioni di costigliolesi lo hanno conosciuto chiuderà definitivamente i battenti per lasciare posto ai lavori di costruzione della nuova struttura secondo il progetto approvato dal Comune.

La storia del chiosco è legata alla famiglia Vanacore e prende avvio negli anni ’70. Proprio il 2 febbraio 1970 la famiglia arrivò a Costigliole d’Asti da Agerola, paese della Campania con alle spalle i monti Lattari e di fronte la costiera amalfitana. Il capofamiglia, Nicola, lavora per l’Enel e viene a sapere chi si cerca un custode per il castello di Costigliole. «Papà si informa, prima alla farmacia, poi in Comune, finché l’allora sindaco Riccardo Bellone concorda il suo arrivo al castello – racconta la famiglia di Nicola Vanacore, scomparso tre mesi fa all'età di 91 anni – Dalla primavera seguente, con il sostegno del sindaco prendono il via alcune iniziative che solo la fantasia di un uomo come papà poteva realizzare: costruisce insieme ad alcuni costigliolesi il chiosco, il campo da tennis e trasferisce il bar del chiosco estivo all’interno del castello per il periodo invernale, al piano nobile, di fronte alla biblioteca comunale. Erano gli stessi locali in cui si riunivano gli insegnanti, il gruppo storico che partecipava al Palio di Asti, la corale, il gruppo calcistico del Torneo dei borghi».

Dopo dieci anni la famiglia si trasferisce in via Roma, dove il 2 settembre 1978 Nicola, con la moglie, aveva aperto il ristorante pizzeria “Da Maddalena”. Nel frattempo però Nicola ingrandisce l’area del chiosco, fino a realizzare anche una zona riscaldata per i mesi invernali. Il chiosco prosegue così la sua attività, a cui sono legati i ricordi di generazioni di costigliolesi che fin da ragazzini hanno frequentato quell’area del parco del castello conservando tanti ricordi di gioventù e un sentimento di grande affetto per Nicola Vanacore, come hanno testimoniato i tanti messaggi di cordoglio lasciati in occasione della sua morte nello scorso mese di maggio.

«Negli anni 2000 arrivano alcuni cambiamenti: il tennis lascia il posto all’Orangerie dell’Icif e si trasferisce nella struttura del bocciodromo; nel 2009 un incendio partito da un cortocircuito distrugge il chiosco: ma anche in quell’occasione amici, conoscenti e clienti aiuteranno a recuperare e ricostruire il chiosco. La solidarietà e l’affetto ridanno la forza di far rinascere l’attuale chiosco».

Il 13 maggio Nicola se n’è andato, senza sapere che anche il suo chiosco avrebbe chiuso per sempre. Un’epoca che si chiude, tra tanti ricordi e non senza una certa malinconia per anni di spensieratezza dei ragazzi e in cui iniziative come quella della creazione del chiosco era possibile.