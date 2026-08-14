Poste Delivery Web: gli astigiani possono andare in vacanza senza il peso dei bagagli

Con Poste Italiane è possibile partire per le vacanze senza il peso delle valigie, oppure spedire a casa gli acquisti fatti durante il viaggio. Il servizio di Poste Italiane Poste Delivery Web, permette di spedire pacchi e bagagli in Italia e all’estero direttamente da casa, attraverso il sito o l’app di Poste Italiane.

Il servizio consente di effettuare spedizioni fino a 30 kg, completando l'operazione interamente online. Per acquistare una spedizione è sufficiente collegarsi al sito di Poste Italiane e selezionare “Spedisci pacco online” nella sezione “In evidenza”, oppure utilizzare l’app. Si inseriscono all'interno i dati della spedizione, comprese le informazioni relative a peso, dimensioni e indirizzi del mittente e del destinatario, e si procede con il pagamento.

Una volta completata la procedura, è possibile scegliere il ritiro a domicilio: il corriere passa direttamente all’indirizzo indicato per prendere in consegna il pacco. In alternativa, la spedizione può essere consegnata in uno degli uffici postali oppure in un Punto Poste della provincia di Asti, tra tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole che aderiscono al servizio.

Per evitare problemi durante il trasporto, Poste Italiane raccomanda di preparare correttamente il pacco seguendo le indicazioni contenute nella “Guida al Confezionamento”, disponibile online.

Tra le funzionalità a disposizione c’è anche il “Borsellino Spedizioni”, uno strumento gratuito che permette di ricaricare un credito da utilizzare per acquistare le spedizioni. Per ogni ricarica viene poi riconosciuto un bonus fino al 15%, utilizzabile per l'acquisto delle spedizioni, con l’esclusione di quelle Poste Delivery International Standard.

Il servizio permette infine di seguire la spedizione in ogni momento, dalla partenza fino alla consegna. Lo stato del pacco può essere verificato sul sito di Poste Italiane inserendo il numero della spedizione nella sezione “Cerca Spedizione”, oppure consultando l’archivio di Poste Delivery Web. Attivando il relativo servizio, è inoltre possibile ricevere aggiornamenti attraverso notifiche via e-mail o sms.