Lega Asti interviene dopo la contestazione all'Agnata sulla presenza di Matteo Salvini

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da Lega Asti riguardo la situazione che ha visto il leader della Lega, Matteo Salvini, al centro delle polemiche per la sua partecipazione al concerto di Diodato a l'Agnata, storica villa di Fabrizio De André in Gallura.

"Non siamo intervenuti sulla vicenda che ha riguardato Matteo Salvini ( a cui ovviamente esprimiamo piena solidarietà), perché ritenevamo la vicenda di Cagliari che lo ha visto suo malgrado protagonista talmente oltre il buongusto, l'educazione e la civiltà da non rendere necessaria una presa di posizione.

Purtroppo dopo aver letto in questi giorni una serie di assurde considerazioni dobbiamo constatare con profonda tristezza che non è così.

Quello che è successo a Salvini è semplicemente il simbolo del degrado di una società che in molti suoi aspetti ha smarrito totalmente il senso della misura e del decoro. Siamo alla maleducazione pura sbandierata in piazza come se fosse un vanto.

E non ci sono argomentazioni politiche, filosofiche, di dissenso o di appartenenza culturale che possono giustificare il tentativo di sottoporre al pubblico ludibrio un singolo cittadino al cospetto della piazza.

Un comportamento che definire vile è poco.

Non crediamo ci sia molto da aggiungere e per decoro sorvoliamo sulle successive dichiarazioni di alcuni personaggi in cerca del famoso quarto d'ora di notorietà".

Lega Asti