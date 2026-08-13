La maledizione dell'acqua: altra rottura e circonvallazione chiusa per la riparazione

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Castelnuovo Don Bosco
13 Agosto 2026 22:57:20
Dopo lo scambio vivace della scorsa settimana (e i reciproci chiarimenti) fra il sindaco di Castelnuovo Don Bosco Umberto Musso e il presidente dell'Acquedotto del Monferrato Paolo Musso sulla frequenza delle interruzione di erogazione di acqua potabile a causa di rotture, questa mattina è saltata un'altra condotta.
Questa volta però non sono state le famiglie castelnovesi a rimanere a secco, ma quelle di Moriondo Torinese. Nonostante questo, Castelnuovo ha subito un grave disagio perché il guasto è avvenuto in un tratto sotto la circonvallazione del paese, molto trafficata. Soprattutto stamattina, giorno di mercato settimanale e di piazze e vie centrali già chiuse per ospitare le bancarelle.
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