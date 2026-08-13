Appello a chi ha trovato e restituito il portafoglio perso al supermercato

Un appello che restituisce il sorriso. E’ quello che un uomo, 44 anni, ha fatto per voce del dottor Fabrizio Pace, psicologo, psicoterapeuta e criminologo astigiano.

«Si è rivolto a me per raccontarmi che giovedì 13 agosto si era recato a fare la spesa al supermercato Eurospin di Asti. Al momento di pagare, però – spiega Pace – arrivato alla cassa si è accorto di non avere più con sé il portafoglio. Era sicuro di averlo addosso all’ingresso del supermercato e si è agitato, avendo perso i documenti personali e una somma di denaro. Non poteva pagare la spesa e le ricerche immediate non hanno portato ad alcun risultato».

Dunque che fare? Rassegnarsi, andare a casa a prendere il passaporto per avere un documento di identità e recarsi alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia. Ma proprio mentre stava arrivando dai carabinieri sono stati loro a chiamarlo per dire che il suo portafoglio era stato ritrovato e consegnato a loro. «Quando ne ha ripreso possesso, dentro non mancava nulla – dice ancora il dottor Pace – Così si è rivolto a me per fare da intermediario per l’appello: vorrebbe incontrare la persona che ha ritrovato il suo portafoglio per stringerle la mano e ringraziarla personalmente. Il nostro studio è disponibile ad accogliere l’autrice o l’autore di questo gesto e favorire l’incontro nel pieno rispetto della riservatezza di tutti».

Può sembrare una piccola cosa, ma non lo è affatto e, come spiega il dottor Pace, questo gesto ha un grande valore collettivo perché ci ricorda che l’onestà esiste e restituisce speranza e fiducia nei rapporti umani.

««Siamo abituati a leggere ogni giorno notizie legate a fatti negativi, conflitti e comportamenti che generano sfiducia», sottolinea Pace. «È importante dare spazio anche a ciò che funziona nella nostra comunità. Restituire un portafoglio contenente documenti e denaro significa riconoscere la difficoltà dell’altro e scegliere consapevolmente di aiutarlo».

Se la persona che ha ritrovato il portafoglio e lo ha portato ai carabinieri per la restituzione legge questo appello è pregata di mettersi in contatto con lo studio del dottor Pace.