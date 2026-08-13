Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6”, mentre sono stati realizzati 2 punti “5+1”, ciascuno dei quali vince 298.087,96 euro. Nel concorso di oggi sono stati inoltre centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.261,07 euro.

Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 209.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 13 agosto 2026

Bari: 70 – 42 – 10 – 82 – 72

Cagliari: 47 – 88 – 48 – 24 – 78

Firenze: 45 – 26 – 8 – 35 – 65

Genova: 43 – 66 – 33 – 20 – 6

Milano: 24 – 48 – 1 – 50 – 58

Napoli: 84 – 83 – 19 – 14 – 72

Palermo: 80 – 11 – 28 – 60 – 40

Roma: 73 – 55 – 34 – 58 – 37

Torino: 49 – 46 – 73 – 45 – 1

Venezia: 32 – 28 – 11 – 21 – 84

Nazionale: 31 – 63 – 28 – 82 – 32

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 13 agosto 2026

Combinazione vincente: 57 – 84 – 7 – 29 – 16 – 2

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 1

Jackpot per la prossima estrazione: 209.100.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: 2 da € 298.087,96

Punti 5: 10 da € 19.261,07

Punti 4: 837 da € 234,82

Punti 3: 31.751 da € 18,61

Punti 2: 432.757 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 23.482,00

3 Stella: 161 da € 1.861,00

2 Stella: 2.299 da € 100,00

1 Stella: 13.099 da € 10,00

0 Stella: 26.304 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 13 agosto 2026

Numeri vincenti:

11 – 24 – 26 – 28 – 32 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 55 – 66 – 70 – 73 – 80 – 83 – 84 – 88

Numero Oro: 70

Doppio Oro: 70 – 42

Numeri Extra

1 – 8 – 10 – 14 – 19 – 20 – 21 – 33 – 34 – 35 – 50 – 58 – 60 – 72 – 82

Simbolotto – Estrazione di giovedì 13 agosto 2026

43 – Funghi

16 – Naso

5 – Mano

8 – Braghe

13 – Rana

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.