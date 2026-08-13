Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
13 Agosto 2026 22:17:56
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6”, mentre sono stati realizzati 2 punti “5+1”, ciascuno dei quali vince 298.087,96 euro. Nel concorso di oggi sono stati inoltre centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.261,07 euro.
Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 209.100.000 €.
Bari: 70 – 42 – 10 – 82 – 72
Cagliari: 47 – 88 – 48 – 24 – 78
Firenze: 45 – 26 – 8 – 35 – 65
Genova: 43 – 66 – 33 – 20 – 6
Milano: 24 – 48 – 1 – 50 – 58
Napoli: 84 – 83 – 19 – 14 – 72
Palermo: 80 – 11 – 28 – 60 – 40
Roma: 73 – 55 – 34 – 58 – 37
Torino: 49 – 46 – 73 – 45 – 1
Venezia: 32 – 28 – 11 – 21 – 84
Nazionale: 31 – 63 – 28 – 82 – 32
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 57 – 84 – 7 – 29 – 16 – 2
Numero Jolly: 18
Numero SuperStar: 1
Jackpot per la prossima estrazione: 209.100.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: 2 da € 298.087,96
Punti 5: 10 da € 19.261,07
Punti 4: 837 da € 234,82
Punti 3: 31.751 da € 18,61
Punti 2: 432.757 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 23.482,00
3 Stella: 161 da € 1.861,00
2 Stella: 2.299 da € 100,00
1 Stella: 13.099 da € 10,00
0 Stella: 26.304 da € 5,00
Numeri vincenti:
11 – 24 – 26 – 28 – 32 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 55 – 66 – 70 – 73 – 80 – 83 – 84 – 88
Numero Oro: 70
Doppio Oro: 70 – 42
1 – 8 – 10 – 14 – 19 – 20 – 21 – 33 – 34 – 35 – 50 – 58 – 60 – 72 – 82
43 – Funghi
16 – Naso
5 – Mano
8 – Braghe
13 – Rana
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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