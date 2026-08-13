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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Nella serata di giovedì non è stato centrato nessun “6”, mentre sono stati realizzati 2 punti “5+1”, ciascuno dei quali vince 298.087,96 euro, nel concorso di oggi sono stati inoltre centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.261,07 euro.

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

13 Agosto 2026 22:17:56

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nessun giocatore è riuscito a centrare il “6”, mentre sono stati realizzati 2 punti “5+1”, ciascuno dei quali vince 298.087,96 euro. Nel concorso di oggi sono stati inoltre centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.261,07 euro.

Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 209.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 13 agosto 2026

Bari: 70 – 42 – 10 – 82 – 72
Cagliari: 47 – 88 – 48 – 24 – 78
Firenze: 45 – 26 – 8 – 35 – 65
Genova: 43 – 66 – 33 – 20 – 6
Milano: 24 – 48 – 1 – 50 – 58
Napoli: 84 – 83 – 19 – 14 – 72
Palermo: 80 – 11 – 28 – 60 – 40
Roma: 73 – 55 – 34 – 58 – 37
Torino: 49 – 46 – 73 – 45 – 1
Venezia: 32 – 28 – 11 – 21 – 84
Nazionale: 31 – 63 – 28 – 82 – 32

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 13 agosto 2026

Combinazione vincente: 57 – 84 – 7 – 29 – 16 – 2
Numero Jolly: 18
Numero SuperStar: 1

Jackpot per la prossima estrazione: 209.100.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: 2 da € 298.087,96

Punti 5: 10 da € 19.261,07

Punti 4: 837 da € 234,82

Punti 3: 31.751 da € 18,61

Punti 2: 432.757 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 23.482,00

3 Stella: 161 da € 1.861,00

2 Stella: 2.299 da € 100,00

1 Stella: 13.099 da € 10,00

0 Stella: 26.304 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 13 agosto 2026

Numeri vincenti:

11 – 24 – 26 – 28 – 32 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 55 – 66 – 70 – 73 – 80 – 83 – 84 – 88

Numero Oro: 70
Doppio Oro: 70 – 42

Numeri Extra

1 – 8 – 10 – 14 – 19 – 20 – 21 – 33 – 34 – 35 – 50 – 58 – 60 – 72 – 82

Simbolotto – Estrazione di giovedì 13 agosto 2026

43 – Funghi
16 – Naso
5 – Mano
8 – Braghe
13 – Rana

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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