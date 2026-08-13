Tutte le sagre e gli appuntamenti di agosto nell'astigiano e dintorni

A Montegrosso si festeggia San Rocco

Entrano nel vivo a Montegrosso i festeggiamenti patronali in onore di San Rocco, patrono del paese.

Venerdì 14 agosto alle 21 nella piazza del castello si terrà il concerto della banda musicale “F. Gazza” di Montegrosso con l'omaggio al maestro Mario Rubino che proprio quest'anno festeggia i quarant'anni dal suo arrivo in paese come direttore del complesso bandistico.

Domenica 16 agosto alle 17 tradizionale gara alle bocce in via Brina “vecchie glorie contro i nen bon”. Alle 21 dalla chiesa parrocchiale si avvierà la solenne processione con la statua del santo patrono. A seguire la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Asti Marco Prastaro e concelebrata dal parroco di Montegrosso don Ivano Mazzucco sul sagrato della chiesetta dedicata al santo. Al termine il saluto del sindaco Monica Masino. La festa proseguirà nel vicino “Treno tra le vigne” con musica e intrattenimento.

Da martedì 18 agosto la festa patronale montegrossese si sposterà in Valle con alle 8 l'apertura della secolare fiera Albertina, giunta alla 179esima edizione; alle 10 la sfilata della banda musicale e del gruppo sbandieratori. In serata si balla con l'orchestra Luigi Gallia. Giovedì 20 agosto serata musicale con gli Explosion. Venerdì 21 agosto tributo a Renato Zero. In tutte le serate si potranno gustare le specialità culinarie preparate dalla Pro loco guidata da Franco Masino: si potrà scegliere, da portare in tavola, tris di antipasti, gnocco con ragù e pesto, grigliata mista e patatine, dolce. E per la gioia di bambini e ragazzi sarà presente il luna park.

Lunedì 24 agosto in piazza Vittorio Emanuele III, nel centro storico di Montegrosso, l'appuntamento di teatro con la rassegna “Paesaggi e oltre” promossa dall'Unione collinare “Tra Langa e Monferrato” di cui Montegrosso fa parte e che vede la direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi.

Ancora appuntamenti per la fine del mese di agosto a Montegrosso. Nel weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto nell'area esterna della scuola media “Filippo Carretto” si terrà il primo memorial intitolato a Matilde Baldi, la giovane montegrossese che ha perso la vita nel tragico incidente sulla quattro corsie della Asti-Alba nella sera dell' 11 dicembre 2025.

Il REwineD festival a Mobercelli

Appuntamento dal 21 al 23 agosto a Mombercelli con il REwineD festival. In piazza Unione Europea tre serate di musica e grandi sapori. Venerdì 21 agosto hamburger e birra e la compagnia di Radio Vallebelbo; sabato 22 agosto il gran fritto misto di pesce e si canta e si balla con Gli anni d'oro dei ‘90 all'insegna della musica di Ligabue, Vasco e 883; domenica 23 agosto grigliatissima di carne e tutti in pista per il liscio con l'orchestra Luigi Gallia. Ingresso libero alle serate; si balla su pista in acciaio; disponibile bus navetta per raggiungere l'area della festa.

Le “mini sagre” a Mongardino

Si terranno dal 26 al 30 agosto i festeggiamenti estivi a Mongardino allestiti dalla Pro loco con un programma ricco di iniziative, dalla buona cucina, all'arte, cultura e beneficenza. E non mancherà (venerdì 28 agosto) il tradizionale appuntamento con le “Mini sagre”: da gustare ci saranno i piatti della cucina tradizionale serviti dalle Pro loco di Mongardino, Montaldo Scarampi e Carretti e i cocktail a cura del circolo Anspi.

San Bartolomeo in festa a Cunico

I festeggiamenti patronali di San Bartolomeo a Cunico iniziano a Ferragosto con la grigliata, alle 12.30, organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso. Prenotazioni al 338 53666377. Quindi dal 20 al 23 la sagra dello gnocco alla cunichese. Giovedì 20 serata di balli latini con i Salsabor, venerdì 21 musica per i giovani con il dj Toyu, sabato 22 si balla il liscio con l'orchestra di Luigi Gallia, domenica 23 con i Liscio 2000. Infine lunedì 24 serata pizza e lo spettacolo teatrale “Aria fritta della Baudetta” messo in scena dalla compagnia d'la Baudetta. Da giovedì a sabato gonfiabili gratis per i bambini.

Le musiche di Morriconeper Milva a Montiglio Monferrato

A conclusione dei festeggiamenti patronali di Montiglio Monferrato, venerdì 14 alle 21,15 si terrà il tradizionale concerto di Ferragosto tenuto nella pieve romanica di San Lorenzo “Dedicato a Milva da Enrico Morricone” con il duo Griot Folà (Marco Di Cianni al pianoforte e Marzia Grasso voce).

Musica, film e pizza alla canapaalla festa di Celle Enomondo

A Celle Enomondo si festeggerà San Rocco dal 13 al 16 agosto: si comincia con “Pole e Basettoni” (giovedì), seguiti dai “Salsadura” (venerdì); sabato sarà la volta dei “Jolly blu”, un tributo a max Pezzali ed agli “883”, mentre domenica ci sarà l”Orchestra 2000”. Tutte le serate musicali inizieranno alle 21, mentre dalle 19 entrerà in funzione lo stand gastronomico che preparerà antipasti, pizza e tanto altro: la specialità sarà la pizza alla canapa. Nei quattro giorni sono previste diverse altre attività per tutte le età. Lunedì 17, alle 21, ci sarà la proiezione all'aperto del film “Onde di terra” di Andrea Icardi.

Messa, aperitivo e concerto per il San Rocco patrono di San Damiano

Sabato 15 agosto San Damiano festeggerà il suo patrono che (non tutti lo sanno) è San Rocco. Alle 17,30 sarà celebrata una Messa nella omonima chiesa e successivamente sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti. Il festeggiamento proseguirà sabato 23 agosto con un concerto della banda musicale “Alfiera” nel cortile di Casa Lucia, in via San Rocco n. 5. Tutti sono invitati a partecipare.

Vascagliana in festa con la maratona del menù a 18 portate

Vascagliana, una delle frazioni di San Damiano, sarà in festa per tre giorni. I primi due saranno il 17 e 18 agosto, con la “pizza in piazza”, proposta con grande assortimento ed accompagnata da focaccia e porchetta e bevande. Domenica 23 agosto, alle 10, nella parrocchia di San Bartolomeo sarà celebrata una Messa solenne, mentre mercoledì 26 agosto ci sarà la “gran cena del patrono” con fritto misto alla piemontese preparato dal catering “Belavista” della “Madonna dei cavalli”: 18 portate, con vino acqua e caffè a 35 euro. Prenotazioni presso Renata (334-303.1469), Loredana (338-1688286) e Rosanna (338-3587634).

Sagra della costata di vitello a Priocca

Il paese di Priocca festeggerà San Rocco, suo patrono, dal 13 al 16 agosto: in questi giorni si terrà la 21^ edizione della “Sagra della costata di vitello”, che si aprirà alle 18 di giovedì 13, mentre alle 21 si esibirà la palestra “Kinesis” di San Damiano. Venerdì alle 18 ci sarà l'aperisagra, mentre alle 21 si esibiranno i maestri di ballo Valentina Porro e Daniele Bordone; sabato 15 ci saranno gli “Explosion” ed il dj-set Mauro Vaj. La sagra si chiuderà domenica 16 sulle note dei “Killer Queen” e con l'esibizione degli “Alba cheer titans”. Lo stand gastronomico aprirà tutte le sere alle 19,30: altre info al 338-8630585 e 347-9638955.

Concerto di campane e asta delle torte alla festa di Grana Monferrato

Dal 13 al 16 agosto Grana Monferrato festeggia il patrono con quattro serate tra cucina tipica, vini locali e musica dal vivo al campo sportivo di via Serracastello. Si parte giovedì 13 con la B-Side Party Band, mentre venerdì 14 sarà protagonista la “F.M. Disco Explosion” di Radio Valle Belbo.

Il momento centrale sarà Ferragosto con il tradizionale “Al dì dla Madona”: concerto di campane, messa solenne, processione con la Banda Civica di Alessandria, asta delle torte e, in serata, il DJ set di JDrummer DJ seguito dal Laser Show.

Domenica 16 spazio al torneo di Scopa a Baraonda e al gran finale musicale con i Settesotto (7S8).

Portacomaro e il suo “lundes dij feu” e della fiera artigiana

I festeggiamenti patronali di San Bartolomeo inizieranno a Portacomaro la sera di giovedì 20 con il concerto della Banda Musicale Comunale diretta da Mauro Forno in piazza Roggero.

Venerdì 21 protagonista Angelica Bove in piazza del Tamburello, seguita dal DJ set di Mixelle, con area food & drink della Pro Loco. Sabato 22 spazio ai laboratori per bambini, alla scuola OnDance e alla B-Side Party Band, mentre domenica 23 il laboratorio di uncinetto “Il Cerchio Magico” precederà la serata con Enrico Negro.

Gran finale con “Ël lündes dij feu”: lunedì 24 fiera dell'artigianato, messa patronale, attività per i più piccoli e il percorso enogastronomico “Vivi, scopri e gusta il ricetto”, seguito dal Party a 90 Live Show e dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Nei giorni di Ferragosto Castelnuovo Don Bosco festeggia il patrono San Rocco

Venerdì 14 alle 18 sotto l'Ala sarà inaugurata la mostra fotografica sulla religiosità popolare, inserita nell'ambito del progetto “Festa tradizionali del Chierese”; si potrà visitare fino al 24 agosto. Dalle 19,30, in viale Regina Margherita “Piola piemontese” con vini e piatti della tradizione. Dalle 21,40 balli occitani sotto le stelle con i Sonadord.

Sabato per tutta la giornata in piazza Dante e nelle vie limitrofe si svolgerà il tradizionale mercatino dell'antico, del modernariato e del collezionismo con oltre 200 bancarelle. Dalle 12,30 in viale Regina Margherita riapre la “Piola piemontese”, dalle 19,30 cena con specialità a base di pesce. Dalle 21,30 in piazza Dante si balla con l'orchestra di Aurelio Seimandi (ingresso 5 euro).

Domenica in viale Regina Margherita alle 19,30 la cena a base di pesce e dalle 21,30 in piazza Dante si balla con l'orchestra Liscio Simpatia (ingresso 5 euro).

La componente religiosa della festa prevede sabato alle 11 la messa solenne nella chiesa della Madonna del Castello e alle 21 la processione con partenza dalla stessa chiesa; domenica alle 18 la messa sarà celebrata nella cappella di San Rocco, in piazza Don Bosco.

A Buttigliera d'Asti serata con i fuochi e la fiera dell'aglio e del tacchino

Una sagra al profumo d'aglio e con il sottofondo del gorgogliare dei tacchini quella che ogni anno accompagna la festa patronale di San Bernardo a Buttigliera d'Asti.

Si parte venerdì 21 agosto alle 19,30 con apertura dello stand gastronomico curato dalla Pro loco e poi si balla con Abcd Band e Dj Master e Voice Lukino con tanto di corpo di ballo.

Sabato 22 agosto in mattinata un laboratorio di pittura all'aperto al laghetto. Nel pomeriggio, nel cortile di Casa Pelissero, la presentazione del libro “E' troppo tardi?”, con inizio alle 17. In serata di nuovo stand gastronomico e poi musica con il Duo Dolcevita, Dj Robertino e Riki Esse e Raf Enjoy.

Domenica è la giornata della fiera dell'aglio e del tacchino e della cugina gallina bionda di Crivelle, per tutto il giorno fra le vie del paese. Alle 10 apertura delle mostre di pittura e modellismo e alle 10,30, sempre a Casa Pelissero, incontro su galline e tacchini. A mezzogiorno si pranza con le proposte diffuse a cura dei commercianti del paese. Nel pomeriggio letture e laboratori per bambini in biblioteca mentre alle 18 si terrà, sempre per i più piccoli, lo spettacolo di bolle di sapone. Si torna a cenare con la Pro loco e, a seguire la musica della Super Cerot Band. Alle 22,15 il tradizionale spettacolo pirotecnico. Nel corso dell'intera festa sarà attivo il Luna Park in piazza Baruffaldi.

Cortazzone serve le sue tagliatelle al tartufo nero

E' tutta dedicata al tartufo nero estivo la sagra che la Pro loco di Cortazzone ha organizzato per il week end da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

Venerdì si parte con la gara a bocce Poule a 16 e, a cena, il menù servito sotto lo stand gastronomico. Si balla poi con Italianissima Dance Hits ad ingresso gratuito.

Sabato ancora gara a bocce e a cena torna lo stand gastronomico e il cocktail bar. Poi si balla con Alex e la Band. Domenica pomeriggio gara a bocce alla baraonda, cena con la Pro loco e, in chiusura, spettacolo dell'orchestra di Aurelio Seimandi. Per tutta la manifestazione sarà possibile “tirare” numeri al banco di beneficenza.

A Viale musica, cibo e giochi per bambini

San Rocco a Viale sarà festeggiato da venerdì 14 a domenica 16 agosto compresi. Venerdì si mangia a cena con la Pro loco e poi si balla con Liscio 2000; sabato stesso programma ma dopo cena la musica è affidata a Dj Toyu in consolle. Domenica pomeriggio alle 17,30 giochi organizzati per bambini con merenda nel parco del castello. si cena di nuovo con la Pro loco e si balla con I Roeri.

Cena sotto le stelle con la Pro loco di Roccaverano e l'immancabile robiola

La Pro loco di Roccaverano è pronta ad accogliere al fresco dell'altura i tanti visitatori che parteciperanno alla diciannovesima edizione delle Cene sotto le stelle. Giovedì 13 e venerdì 14 agosto, a partire dalle ore 19,30, in piazza Barbero, verranno allestiti i tavoli del banchetto più suggestivo del circondario; nel piatto le pietanze della tradizione piemontese (immancabile l'assaggio di Roccaverano Dop), nei calici il vino vanto dei produttori locali. L'intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Let's dance e Revival party sulle note dei Music Power e Dj Fulvio R.

Ferragosto Vesimese tra piscina, musica, film e l'aeroporto partigiano

Continuano i festeggiamenti del Ferragosto vesimese. Dal 14 al 17 agosto il paese sarà animato da eventi diffusi per tutti i gusti. Venerdì ci sarà la processione serale alla Pieve con partenza alle ore 21 dalla chiesa parrocchiale. Il giorno di Ferragosto, la Santa messa si terrà alla Pieve alle 11,15.

A partire dalle 12,30, alla piscina vesimese, si terrà un ghiotto banchetto a base di pesce e dopo una giornata di tuffi e nuotate, alle 21, ci sarà la proiezione del film “Le colline del mare” di Andrea Icardi. Domenica 16 agosto, alle 15,30, appuntamento al museo dell'aeroporto partigiano per le visite guidate; alle 20 in via Romita street food e musica Anni Ottanta, Novanta e Duemila. Lunedì 17, appuntamento al campo sportivo per la grande raviolata e la musica della “Berruto band”. Ingresso gratuito.

Santo Stefano Belbo festeggia San Rocco fra cibo e musica latina

Entra nel vivo la Festa di San Rocco. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto, la piazza centrale di Santo Stefano Belbo sarà animata dallo stand dell'associazione “Una proloco ci vuole”, che offrirà ogni sera un ghiotto menù diverso, accompagnato dal servizio bar e cocktail e dai prodotti del Birrificio 2sorelle. Sul palcoscenico intrattenimento variegato: venerdì 14, dj Resident Cristianj con Roberto Molinaro, El Paris e Davide Sonar; sabato 15, dj set con Fabry Violino; domenica 16, serata liscio con l'Orchestra di Maria Ravera; lunedì 17, serata latina con il ballerino pluripremiato Damiano Ferrero e gli allievi della scuola Star dance.