Ad Alba prosegue la lotta alle zanzare: monitoraggi, trattamenti e informazione ai cittadini

Prosegue ad Alba il progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte e coordinato da IPLA S.p.A., al quale il Comune ha aderito per la prima volta nel 2026. L'iniziativa, finanziata al 50 per cento dalla Regione, punta a contenere la proliferazione degli insetti e a ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare attraverso un sistema integrato di monitoraggio, prevenzione e trattamenti mirati.

Al 31 luglio l'attività sul territorio comunale è stata intensa. È stato attivato un sistema di monitoraggio attraverso trappole per la cattura delle zanzare adulte e nove ovitrappole, distribuite nei diversi quartieri della città, per verificare in particolare la presenza della zanzara tigre. I dati raccolti permettono di individuare le zone maggiormente esposte e di programmare interventi puntuali e tempestivi.

Parallelamente sono proseguiti i trattamenti larvicidi nelle caditoie pubbliche e nei principali focolai di sviluppo, utilizzando esclusivamente prodotti biologici. Le operazioni hanno interessato l'intero territorio comunale, suddiviso in sei zone operative, oltre ai cimiteri e alle altre aree considerate particolarmente sensibili.

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi in scuole, asili nido, strutture sanitarie, centri per anziani e altre realtà, con l'obiettivo di individuare eventuali ristagni d'acqua, intervenire per eliminarli e fornire ai gestori indicazioni utili per prevenire la formazione di nuovi focolai.

Il progetto non si limita solo all'intervento sul campo, prosegue anche l'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, attraverso la distribuzione di materiale informativo, l'installazione di cartelli divulgativi nei cimiteri comunali e la pubblicazione di aggiornamenti sulle attività svolte. Attiva anche la collaborazione dei cittadini, chiamati a eliminare i piccoli ristagni d'acqua presenti nelle proprietà private, spesso luoghi ideali per la proliferazione della zanzara tigre.

«La lotta alle zanzare è un'attività che richiede continuità, programmazione e un forte lavoro di squadra – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo –. Per questo abbiamo scelto di aderire al progetto regionale di IPLA, che ci permette di affiancare agli interventi sul territorio un monitoraggio scientifico costante e una strategia di prevenzione efficace».

«La tutela della salute pubblica passa anche attraverso queste attività, spesso poco visibili ma fondamentali per migliorare la qualità della vita in città – proseguono –. Accanto all'impegno dell'Amministrazione è però indispensabile la collaborazione dei cittadini. Eliminare i ristagni d'acqua nei giardini, nei cortili, nei sottovasi e in tutti i contenitori che possono trasformarsi in focolai di sviluppo larvale è un gesto semplice ma determinante. Solo lavorando insieme possiamo rendere più efficace l'azione di prevenzione e contenere la presenza delle zanzare sul nostro territorio».

Per approfondire il progetto e consultare le schede didattiche dedicate alle scuole di ogni ordine e grado è possibile visitare la sezione "A lezione nelle scuole" del progetto regionale.