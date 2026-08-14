Agosto nell'astigiano: l'8 Basso Monferrato

L'8 Basso Monferrato è un percorso ad anello articolato in otto tappe che attraversa le colline del Basso Monferrato Astigiano. Il percorso ha una lunghezza di circa 96 chilometri, un dislivello totale di 2.263 metri e attraversa 14 comuni astigiani. Il livello di difficoltà è indicato come medio/facile. Il tracciato può essere percorso a piedi o in mtb e e-bike, non presenta particolari criticità tecniche, richiede però un'adeguata preparazione in relazione alla lunghezza delle singole tappe.

Il fondo è misto e comprende strade bianche, sentieri sterrati e boschivi e tratti asfaltati, generalmente caratterizzati da bassa percorrenza. La struttura ad anello consente di affrontare il cammino nella sua interezza o di scegliere singole tappe, organizzando l'escursione in base al tempo disponibile e al livello di allenamento. Per ogni tratto sono disponibili sul sito ufficiale le tracce GPX e le schede tecniche.

Valleandona - Castellero - Monale

Misura 16 km, con una durata di 5.20 ore. Il tracciato attraversa la Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Val Grande, oltre ai territori di Baldichieri, Castellero e Monale, con passaggi tra boschi, noccioleti e aree agricole. Tra i punti di interesse il castello di Castellero, il centro storico e il castello di Monale e il Lago Stella. Da non perdere i “Percorsi della nocciola” e degustazioni della IGP.

Castellero - Monale - Cortazzone

8,78 km, durata media di 2.55 ore. Qui sarà possibile fare una tappa a Bagnasco, una frazione di Montafia, particolare per il suo antico borgo fortificato con la chiesa di San Giorgio e le tracce dell'antico castello.

Cortazzone - Passerano

E' lunga 16,35 km e richiede mediamente 4.28 ore. Da non perdere la chiesa romanica di San Secondo di Cortazzone, uno degli edifici romanici più spettacolari della zona.

Passerano - Albugnano - Vezzolano

Misura 9,96 km. La percorrenza è di 2.54 ore, con un passaggio che supera i 300 metri di quota. Questo tratto comprende alcuni dei principali elementi storico-artistici del cammino, tra cui il territorio di Albugnano, il Belvedere Motta e l'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano. Il Belvedere, a 550 metri di altitudine, costituisce inoltre uno dei principali punti panoramici del percorso. In zona potrete degustare l'Albugano, una Doc prodotta da uve Nebbiolo in un'area ristretta.

Albugnano - Vezzolano - Castelnuovo Don Bosco

È il tratto più breve dell'intero cammino, con 6,92 km e una durata di 2.10 ore. Imperdibile una sosta al paese natale di Don Bosco.

Castelnuovo Don Bosco - Cortazzone

18,7 km, con un tempo di 6.14 ore. In quest'area numerosi locali di cucina tipica propongono il bollito misto o il fritto misto alla piemontese e a fine pasto non potete non provare la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco.

Cortazzone - Chiusano - Settime

13 km, con una durata media di 4.20 ore, tra boschi e paesi assolati, in una miscela di memorie contadine e radicamento nella terra.

Chiusano - Settime - Valleandona

Il tratto misura 12,2 km e ha una durata di 4.30. L'itinerario attraversa la Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e Val Grande, luoghi testimonianza di un passato in cui queste colline erano sommerse dal mare.

E' consigliato utilizzare calzature adeguate e portare una quantità sufficiente di acqua, considerata la presenza di pochi punti di rifornimento in alcuni tratti. Il percorso è indicato come praticabile durante tutto l'anno; per le attività a piedi, il sito suggerisce particolare attenzione alle temperature estive, privilegiando le ore più fresche della giornata.