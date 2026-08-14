Agosto nell'astigiano: il giro delle Cinque Torri

La Langa astigiana racconta la propria storia attraverso la pietra e il modo migliore per scoprirla è percorrere il Giro delle Cinque Torri, un itinerario ad anello che parte e ritorna a Monastero Bormida attraversando San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano e la suggestiva torre di Vengore. Durante il percorso sono visibili anche le torri di Perletto, Denice e Castelletto d'Erro. Lungo il percorso, nelle giornate più limpide, lo sguardo arriva fino all'arco appenninico e alpino, mentre boschi, prati e noccioleti accompagneranno il vostro cammino.

Prima tappaMonastero Bormida- San Giorgio Scarampi

Il punto di partenza è Monastero Bormida, uno dei borghi medievali più belli della Valle Bormida. Prima ancora di iniziare il cammino vale la pena fare una sosta sul ponte medievale a quattro arcate, impreziosito dalla piccola cappella centrale, e sul castello che domina il paese. Da qui il sentiero sale dolcemente tra boschi di roveri, vigneti e cascine fino a raggiungere San Giorgio Scarampi, piccolo centro in pietra dominato dalla sua torre quadrangolare, una delle più conservate dell'intero percorso. Per chi vuole provare la cucina tradizionale non può mancare la Puccia, una morbida e saporita polentina di farina di mais cotta dentro un brodo denso di fagioli, cavoli e lardo.

Seconda tappaSan Giorgio Scarampi - Olmo Gentile

Lasciato il paese, il panorama si apre lungo il crinale verso Olmo Gentile. Il sentiero alterna tratti boschivi e prati panoramici, regalando scorci spettacolari sulle colline.

Anche qui la torre medievale rappresenta il simbolo del borgo, immerso in un'atmosfera che sembra sospesa nel tempo. Merita un assaggio la carne di bovino di razza Piemontese.

Terza tappaOlmo Gentile - Roccaverano

La tappa successiva vi porterà a Roccaverano, probabilmente il punto più mozzafiato dell'intero itinerario. Il paese, costruito in pietra arenaria, custodisce la celebre torre circolare e la chiesa rinascimentale progettata su disegno attribuito a Bramante. Salire sulla torre significa godere di uno dei panorami più ampi dell'intero sud Piemonte: lo sguardo vi apre un vista sulle Langhe, sulle valli Bormida e, nelle giornate più limpide, fino alla catena alpina. Non è un caso che proprio qui sorgesse uno dei punti strategici della linea difensiva medievale dei Marchesi del Carretto. Da gustare la Nocciola IGP e il Dolcetto d'Asti.

Quarta tappaRoccaverano - Vengore

Da Roccaverano il percorso continua verso uno dei luoghi più fotografati della Langa: la torre di Vengore. Solitaria, sulla sommità della collina e circondata soltanto da prati e boschi, questa antica torre si mimetizza perfettamente nel paesaggio, rappresenta uno dei punti più suggestivi dell'intero anello. Nei periodi più favorevoli il territorio offre anche l'occasione per assaggiare alcuni dei prodotti simbolo della Langa astigiana, come la Robiola di Roccaverano.

Quinta tappa Vengore - Monastero Bormida

L'ultima parte del cammino riporta lentamente verso Monastero Bormida attraversando la località Garroni e Santa Libera. Qui il paesaggio cambia ancora una volta: boschi, antiche mulattiere, muri in pietra e scorci sulla Valle Bormida prima del ritorno al punto di partenza. Durante tutto il tragitto non è raro incontrare caprioli e daini.

Il Giro delle Cinque Torri è percorribile tutto l'anno, anche se primavera e autunno restano le stagioni ideali per colori e temperature. Il tracciato segue la segnaletica ufficiale del CAI bianca e rossa con indicatori di direzione 5T sulle paline, ed è composto da strade bianche, sentieri boschivi e brevi tratti asfaltati.