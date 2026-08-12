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Lutto

Giornata nera per lo sport piemontese: muore a 55 anni l'arbitro del balon Gianpiero Artusio

Addio al geometra di Monticello: è morto a 55 anni in un incidente sulla tangenziale di Alba; la Federazione Italiana Pallapugno dispone un minuto di silenzio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

12 Agosto 2026 21:42:46

Arbitro di pallapugno scompare tragicamente

Gianpiero Artusio

Giornata triste per lo sport piemontese. Il mondo del balon piange la scomparsa di Gianpiero Artusio, stimato arbitro di pallapugno dal 2020, morto a soli 55 anni. Geometra, residente a Monticello, ha perso la vita oggi, mercoledì 12 agosto, in un incidente avvenuto all’uscita della tangenziale di Alba.

Era in sella alla sua moto quando, secondo una prima ricostruzione, è stato investito frontalmente da un’auto che avrebbe invaso la corsia opposta.

“La Federazione Italiana Pallapugno esprime profondo cordoglio e in segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al dolore della comunità di Monticello, dispone un minuto di silenzio su tutti i campi di pallapugno, in occasione delle prossime gare. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato va il commosso abbraccio di tutto il mondo della pallapugno". Questo il comunicato della Federazione.

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