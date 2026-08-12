Farmacie aperte ad Asti: il calendario dei turni per la seconda metà di agosto

Per agevolare i cittadini nella ricerca di assistenza farmaceutica durante il periodo estivo di agosto, pubblichiamo i turni diurni e notturni delle farmacie di Asti riferiti alle settimane dall'11 al 31 del mese.

Di seguito l'elenco per ogni giornata:

Feriale: 12 agosto, San Domenico (diurno) e Garello (notturno); 13 agosto, San Fedele (diurno) e Garello (notturno); 14 agosto, Garello (diurno) e Moderna (notturno); 15 agosto, Garello (diurno) e Nuova Torretta (notturno); 16 agosto, San Domenico (diurno) e Piazza Roma (notturno); 17 agosto, Moderna (diurno) e Garello (notturno); 18 agosto, Piazza Catena (diurno) e San Fedele (notturno); 19 agosto, Alfieri (diurno) e Liprandi (notturno); 20 agosto, Nuova Torretta (diurno) e Centrale (notturno); 21 agosto, Moderna (diurno) e Piazza Catena (notturno); 22 agosto, Piazza Roma (diurno) e Nuova Snc (notturno); 23 agosto, Garello (diurno) e Alfieri (notturno); 24 agosto, Sanitas (diurno) e Moderna (notturno); 25 agosto, Baronciani (diurno) e Corso Savona (notturno); 26 agosto, Piazza Roma (diurno) e Nuova Torretta (notturno); 27 agosto, Don Bosco (diurno) e Asti Grassi (notturno); 28 agosto, Maggiora (diurno) e Sanitas (notturno); 29 agosto, Liprandi (diurno) e Piazza Catena (notturno); 30 agosto, San Lazzaro (diurno) e Piazza Roma (notturno); 31 agosto, Don Bosco (diurno) e San Fedele (notturno).

Festività: Alfieri 17/08 - Baronciani 23/08 - Centrale 13/08 - 18/08 - Corso Savona 15/08 - 16/08 - Don Bosco 23/08 - Maggiora 23/08 - San Domenico 24/08 - 30/08 - San Fedele 22/08 - 30/08 - San Lazzaro 13/08 - 23/8 - Sanitas 23/08.

I numeri utili

Per chi resta in città è sempre utile tenere a portata di mano i numeri più importanti, soprattutto per gli anziani che vivono soli e che potrebbero avere un'emergenza da risolvere. Il numero unico dell'emergenza è il 112 che dev'essere chiamato per criticità sanitarie (l'ex 118) e per chiedere l'intervento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Il comando della polizia municipale di Asti risponde al numero 0141.399900 mentre il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) si può contattare al numero 116.117. Da conservare anche i numeri della Croce Rossa (0141.417711), Croce Verde (0141.595154) e del servizio di Taxi ( 0141.1585).