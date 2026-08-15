Tiro con l’arco a cavallo, a Sarezzano aperte le iscrizioni per i corsi di settembre

A Sarezzano, nell’Alessandrino, a settembre arriva l'opportunità di una proposta originale che mette insieme sport e relazione con il cavallo. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi di Tiro con l’arco a cavallo organizzati dall’Azienda Agricola – Fattoria Didattica e Sociale “Il Branco Cavalli & Natura”, associata Cia Alessandria-Asti e Turismo Verde, con avvio previsto a metà settembre.

Un’attività pedagogica, pensata per adulti e bambini, che attraverso la pratica dell’arco a cavallo porta a sviluppare concentrazione, coordinazione, equilibrio emotivo e fiducia nelle proprie capacità, senza perdere di vista il rapporto e il rispetto per l’animale.

«Il Tiro con l’arco a cavallo è un’antica arte marziale ungherese, diffusa in Italia da pochi anni – spiega Elena Nicola, titolare dell’azienda agricola, istruttrice di equitazione specializzata in addestramento etologico e assistente in riabilitazione equestre –. È interessante perché rispetta molto l’animale, non chiedendo al cavallo nessuna performance particolare; inoltre il cavaliere è senza redini e deve imparare il controllo del corpo, facendo attenzione al lavoro oculo-manuale».

Proprio l’assenza delle redini rende fondamentale la capacità del praticante di mantenere equilibrio e controllo del proprio corpo, coordinando contemporaneamente postura, movimento e tiro con l’arco.

Le lezioni saranno affidate a istruttori qualificati con brevetto e organizzate in cicli di cinque incontri, della durata di due ore e mezza l'uno. I gruppi saranno suddivisi in base al livello di preparazione, con percorsi dedicati a bambini, principianti ed esperti. È richiesto un minimo livello di preparazione equestre.

Il lavoro prenderà avvio con attività di riscaldamento e preparazione a terra, per poi proseguire in sella attraverso la tecnica equestre e l’approccio progressivo alla tecnica del tiro con l'arco. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Elena al 347 6949028, scrivere all'indirizzo az.agricolailbranco@libero.it oppure consultare il sito.