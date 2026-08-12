Dall’Artom al podio mondiale: Andrea Rosso è argento nell’Intelligenza Artificiale

Da Asti al podio mondiale dell’Intelligenza Artificiale, Andrea Rosso, neodiplomato dell’ITIS Artom, ha ottenuto un risultato straordinario. Conquistata la medaglia d’argento alla International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) 2026, disputata ad Astana, in Kazakistan, dal 2 all’8 agosto.

Il risultato ha un valore ancora più significante perché arriva nell’anno in cui Andrea ha concluso il proprio percorso scolastico all’Artom con il massimo dei voti: 100/100 alla maturità. Un doppio riconoscimento che dimostra da una parte l’eccellenza nel percorso di studi e dall’altra la capacità di mettere conoscenze e competenze alla prova in una competizione internazionale di grande livello.

Quello conquistato ad Astana è infatti il culmine di un percorso costruito negli anni attraverso studio, passione, allenamento e partecipazione alle principali competizioni nazionali dedicate all’informatica e alle nuove tecnologie. Andrea aveva già raggiunto le finali di diverse Olimpiadi, tra cui quelle di Informatica e Cybersecurity, confrontandosi con prove sempre più selettive e specialistiche.

La IOAI rappresentava però una sfida completamente nuova. Quella del 2026 è stata infatti la prima partecipazione dell’Italia a questa competizione internazionale riservata agli studenti delle scuole superiori e dedicata all’Intelligenza Artificiale. La delegazione italiana era composta da quattro studenti, selezionati tra i migliori classificati nella fase nazionale, accompagnati da un team leader. Tra loro, Andrea è riuscito a distinguersi fino a conquistare il secondo posto mondiale.

A sfidarsi nella competizione sono stati oltre 400 giovani provenienti da più di 100 Paesi, comprese alcune delle nazioni più forti al mondo nella formazione scientifica e tecnologica, come Russia, Kazakistan, Cina, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Vietnam, India e Singapore. Un confronto di altissimo livello, nel quale la preparazione maturata da Andrea attraverso anni di studio e competizioni ha fatto la differenza.

La prova individuale, articolata in due giornate, ha richiesto ai partecipanti capacità di problem solving, analisi dei dati, modellazione e applicazione di tecniche di Intelligenza Artificiale e machine learning. I giovani concorrenti hanno dovuto interpretare e risolvere problemi complessi, costruire e addestrare modelli e individuare rapidamente strategie e decisioni efficaci. Una vera prova di competenza, metodo, creatività e capacità di lavorare sotto pressione.

Durante la settimana il programma ha alternato competizioni, attività accademiche e e iniziative culturali, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere studenti e delegazioni provenienti da tutto il mondo. Tra gli appuntamenti anche la visita ad Alem.ai, il primo centro internazionale dedicato alla divulgazione dell’Intelligenza Artificiale e delle reti neurali.

Per Andrea Rosso, la medaglia conquistata ad Astana rappresenta così il punto più alto, almeno finora, di un percorso iniziato tra i banchi dell’ITIS Artom. Da Asti ad Astana, attraverso anni di studio e impegno, Rosso porta così il nome dell’Artom e dell’Italia sul piano mondiale dell’Intelligenza Artificiale.