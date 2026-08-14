I Missionari Monfortiani al santuario di Crea aprono nuova stagione di preghiera e evangelizzazione

Il servizio pastorale dei padri Missionari Monfortiani al santuario di Crea, inizierà il 5 ottobre. Lo ha annunciato padre Angelo Sorti, provinciale della congregazione religiosa, nell’incontro svoltosi al santuario con il vescovo mons. Gianni Sacchi e il clero monferrino.

Dal 1820, quando il santuario venne riaperto dopo il periodo napoleonico, al 1992 era stato gestito dai frati francescani minori e successivamente direttamente dalla diocesi di Casale Monferrato.

«Il santuario mariano di Crea ˗ ha sottolineato il vescovo ˗ appartiene al cuore della nostra Diocesi. È un luogo che custodisce secoli di fede, di preghiera e di pellegrinaggi. Oggi sentiamo la responsabilità di accompagnarlo verso una nuova stagione della sua storia. L'arrivo dei Missionari Monfortani non rappresenta semplicemente un avvicendamento nella cura del Santuario, ma una scelta pastorale che guarda al futuro. Siamo convinti che il carisma di san Luigi Maria Grignion de Montfort, profondamente mariano e missionario, possa aiutare Crea a diventare sempre più una casa di preghiera, un luogo di evangelizzazione, una scuola di spiritualità e un punto di riferimento per le nostre comunità».

Rettore sarà padre Paolo Andreoletti, finora operativo in una parrocchia di Reggio Calabria, che sarà coadiuvato da altri tre confratelli monfortiani, fra cui padre Marek Maciejczwk, sacerdote da pochi mesi.

«Giungiamo a Crea ˗ ha spiegato padre Angelo ˗ non per iniziare una storia nuova, ma per inserirci con discrezione e spirito di servizio in una storia già ricca di fede, di preghiera e di grazia. Vogliamo garantire continuità al cammino pastorale che finora è stato compiuto, valorizzando quanto di buono è stato seminato e cercando di offrire il contributo proprio del carisma che la Chiesa ha affidato alla nostra famiglia religiosa».

Il rettore uscente mons. Francesco Mancinelli ha sottolineato che il santuario è punto di riferimento per pellegrinaggi principalmente da Piemonte, Lombardia (in particolare Lomellina, Varesotto, Milanese), Genova e Canton Ticino, ma con piccoli gruppi o presenze individuali da ogni parte d’Italia.

Le presenze al Sacro Monte sono stimate 130-200 mila all’anno.