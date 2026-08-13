Settembre cocconatese in festa: Cocco Wine, banchetti medievali e Palio degli Asini

L’amministrazione comunale è al lavoro per mettere a punto il Settembre cocconatose, come sempre denso di eventi consolidati, tra enogastronomia, musica e folklore, organizzati in sinergia con la Pro Cocco e l’associazione Palio.

Il primo appuntamento è come sempre con Cocco Wine, giunto alla 25ª edizione, uno degli eventi enogastronomici più sfiziosi e frequentato in Piemonte, organizzato dall’associazione Go Wine di Alba d’intesa con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e il Comune: dal 4 al 6 settembre il borgo si trasformerà in una vivace “strada del vino” con degustazioni, produttori locali, piatti tipici e i sapori del Monferrato.

Per la festa patronale dei santi Fausto e Felice, venerdì 11 in piazza Giordano torna dopo il successo dello scorso anno, lo spettacolo musicale con gli Explosion, sabato 12 il concerto tributo agli 883, domenica 13 la cena con accompagnamento musicale. Infine lunedì 14 lungo via Roma, tradizionale appuntamento con la fiera merceologica, tornata dopo alcuni anni di assenza.

Il weekend del 19 e 20 settembre prende il via il triduo di appuntamenti medievali. Sabato, dalle 18 a notte, e domenica dalle 10 alle 18, i borghi allestiranno scene di vita medievale animate. Le taverne, ricreate per l’occasione, proporranno piatti tipici cucinati secondo antiche ricette e accompagnati dai vini del territorio. Domenica alle 10.15, nella chiesa parrocchiale, saranno benedetti i due nuovi drappi del Palio 2026, uno destinato alla chiesa e uno al borgo vincitore.

Sabato 26 settembre, vigilia del Palio, nel Cortile del Collegio si terrà il grande banchetto medievale, con intrattenimenti. Infine domenica 27 settembre il borgo entrerà nel vivo della 57ª edizione del Palio degli Asini. Dopo la benedizione dei gonfaloni durante la messa delle 10.15, nel pomeriggio il corteo storico tra le vie del centro, seguito dalla corsa, tra piazza Melchiorre e piazza Cavour. Sette borghi si contenderanno il drappo: Airali, Brina, Colline Magre, Principato di Moransengo, San Carlo (che torna dopo l’assenza dello scorso anno), Torre e Tuffo (vincitore nel 2025).

C’è grande attesa per il debutto del nuovo capitano del Palio, Enrico Ferrero, che vanta una lunga esperienza come corridore. Per informazioni al 0141 600076.