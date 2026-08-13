A Orsolina28 in scena gli studenti dell’Intensive di Akram Khan

Gli spazi di Orsolina28 Art Foundation aprono le porte questo sabato 15 agosto, alla performance degli studenti che hanno partecipato alla residenza di formazione “Intensive” di Akram Khan.

La performance rappresenta il risultato di sei giorni di lavoro immersivo, durante i quali i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con il rigore dell'allenamento e con i processi creativi che caratterizzano il repertorio di uno dei più importanti coreografi della scena internazionale.

Un'esperienza oltre la semplice formazione tecnica, l'Intensive è pensato come uno spazio di ricerca e confronto, nel quale gli studenti possono entrare in contatto con il metodo di lavoro di Akram Khan e approfondire gli elementi che stanno alla base della sua ricerca artistica. A guidare il percorso, insieme allo stesso Khan, sono le insegnanti Angela Towler e Pallavi Anand.

Sul palco ci saranno gli studenti dell'Intensive, chiamati a regalare al pubblico il risultato del lavoro svolto durante la residenza. Una restituzione che permetterà di vedere da vicino il percorso compiuto dai giovani danzatori e il dialogo tra formazione e creazione che caratterizza il progetto.

La serata è nel cartellone della stagione 2026 di Orsolina28 Art Foundation, Ente del Terzo Settore nato con l'obiettivo di promuovere il futuro delle arti performative e contribuire, attraverso la cultura e la creatività, allo sviluppo sociale e alla crescita del territorio.

La rappresentazione di sabato sarà aperta gratuitamente a tutti, con prenotazione è obbligatoria. Saranno benvenute le donazioni, che contribuiranno a sostenere le attività e la missione di Orsolina28.