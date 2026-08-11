Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

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Vincite
11 Agosto 2026 23:19:04
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 11 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.431,76 euro. Il jacpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 208.500.000 €.
Bari: 38 – 79 – 5 – 70 – 31
Cagliari: 45 – 2 – 53 – 56 – 19
Firenze: 87 – 60 – 82 – 73 – 53
Genova: 64 – 78 – 82 – 42 – 41
Milano: 40 – 88 – 34 – 30 – 43
Napoli: 72 – 21 – 71 – 68 – 63
Palermo: 15 – 82 – 18 – 33 – 23
Roma: 31 – 4 – 87 – 10 – 55
Torino: 64 – 29 – 48 – 23 – 9
Venezia: 17 – 41 – 45 – 19 – 43
Nazionale: 60 – 14 – 52 – 58 – 18
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 53 – 19 – 66 – 8 – 38 – 79
Numero Jolly: 90
Numero SuperStar: 49
Jackpot per la prossima estrazione: 208.500.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 10 da € 19.431,76
Punti 4: 693 da € 286,07
Punti 3: 28.239 da € 21,11
Punti 2: 402.707 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 5 da € 28.607,00
3 Stella: 178 da € 2.111,00
2 Stella: 2.321 da € 100,00
1 Stella: 14.240 da € 10,00
0 Stella: 27.476 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 4 – 5 – 15 – 17 – 21 – 29 – 31 – 38 – 40 – 41 – 45 – 60 – 64 – 72 – 78 – 79 – 82 – 87 – 88
Numero Oro: 38
Doppio Oro: 38 – 79
10 – 18 – 19 – 23 – 30 – 33 – 34 – 42 – 48 – 53 – 56 – 68 – 70 – 71 – 73
36 – Nacchere
42 – Caffè
18 – Cerino
16 – Naso
10 – Fagioli
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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