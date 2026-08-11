Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 agosto 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 11 agosto 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 10 punti “5”, ciascuno dei quali vince 19.431,76 euro. Il jacpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 208.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 11 agosto 2026

Bari: 38 – 79 – 5 – 70 – 31

Cagliari: 45 – 2 – 53 – 56 – 19

Firenze: 87 – 60 – 82 – 73 – 53

Genova: 64 – 78 – 82 – 42 – 41

Milano: 40 – 88 – 34 – 30 – 43

Napoli: 72 – 21 – 71 – 68 – 63

Palermo: 15 – 82 – 18 – 33 – 23

Roma: 31 – 4 – 87 – 10 – 55

Torino: 64 – 29 – 48 – 23 – 9

Venezia: 17 – 41 – 45 – 19 – 43

Nazionale: 60 – 14 – 52 – 58 – 18

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 11 agosto 2026

Combinazione vincente: 53 – 19 – 66 – 8 – 38 – 79

Numero Jolly: 90

Numero SuperStar: 49

Jackpot per la prossima estrazione: 208.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 10 da € 19.431,76

Punti 4: 693 da € 286,07

Punti 3: 28.239 da € 21,11

Punti 2: 402.707 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 5 da € 28.607,00

3 Stella: 178 da € 2.111,00

2 Stella: 2.321 da € 100,00

1 Stella: 14.240 da € 10,00

0 Stella: 27.476 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 11 agosto 2026

Numeri vincenti:

2 – 4 – 5 – 15 – 17 – 21 – 29 – 31 – 38 – 40 – 41 – 45 – 60 – 64 – 72 – 78 – 79 – 82 – 87 – 88

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 – 79

Numeri Extra

10 – 18 – 19 – 23 – 30 – 33 – 34 – 42 – 48 – 53 – 56 – 68 – 70 – 71 – 73

Simbolotto – Estrazione di martedì 11 agosto 2026

36 – Nacchere

42 – Caffè

18 – Cerino

16 – Naso

10 – Fagioli

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.