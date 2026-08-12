Il record dell'Acquedotto del Monferrato che non lascia nessuno a secco

In questa estate torrida piena di record negativi per pioggia e siccità, ce n’è uno che va in senso opposto. Ed è quello che racconta come, ad oggi, non ci sia rischio di emergenza idrica e di rubinetti asciutti. Almeno per quanto riguarda la rete gestita direttamente dall’Acquedotto del Monferrato ma anche quella facente capo all’Acquedotto della Valtiglione e dell’Asp. Domenica 2 agosto sono stati battuti tutti i record di quantità di acqua erogata dall’Acquedotto del Monferrato da quando esiste: sono stati immessi nella rete idrica 52.430 metri cubi di acqua potabile come da report del campo pozzi di cascina Giarrea. Una presa che ha consentito di garantire ininterrottamente l’erogazione a tutta la rete del Monferrato e a quella di Valtiglio e Asp di 120 litri al secondo.

«La situazione - ha affermato il presidente Paolo Musso - anche se molto critica dovuta alla siccità che da mesi persiste in odo anomalo sul nostro territorio, è sotto controllo. Grazie all’impegno di tutto il personale presente ed ai lavori di potenziamento e sostituzione reti eseguiti finora».

Una continuità di erogazione che purtroppo non interessa molti Comuni della Valle Bormida, forniti dalla Sogeri da settimane riforniti con autobotti.

La campagna non smette di soffrire: vendemmia anticipata, raccolti di mais dati per persi o fortemente ridotti, foraggio inesistente, apicoltura impegnata nel soccorso alle api stremate dalle temperature e dalla siccità. Le associazioni agricole chiedono immediatamente ristori per le aziende con un conto approssimativo di 2 miliardi di euro di danni.