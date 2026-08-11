Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Raccolta rifiuti

ASP anticipa la raccolta dei rifiuti nelle frazioni di Asti previste a Ferragosto

Tutte le zone interessante e le variazioni

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

11 Agosto 2026 12:52:25

ASP anticipa la raccolta dei rifiuti nelle frazioni di Asti durante la giornata di Ferragosto

Asp anticipa la raccolta porta a porta dei rifiuti nelle zone frazionali prevista per la festività di Ferragosto, impiegando gli addetti nella giornata di venerdì 14 agosto.

Le raccolte dell'organico nelle zone frazionali 1, 2, 3, e 4bis e dell'indifferenziato nella zona frazionale 6, verranno anticipate nella giornata di venerdì.

Le aree interessate

Zona frazionale 1: corso Alessandria (dai numeri 334/347), Quarto Inferiore, Quarto Superiore, Valenzani, strada Valcossera, Castiglione, Valterza, Pontesuero, Portacomaro Stazione (dal numero 142 al numero 178 – frazione Caniglie), località Poggio, località Valleversa.

Zona frazionale 2: Valmanera, Viatosto (tranne i numeri dal 57 al 70), strada Valgera (tranne i numeri da 13/16 fino a 41), Valgera, Casa Coppi, Valmaggiore, Portacomaro Stazione (tranne Frazione Caniglie).

Zona frazionale 3: corso Ivrea (dal numero 92), via Biella, via Susa, strada Rilate, Viatosto (numeri dal 57 al 70), Valbella, Sessant, Serravalle, Mombarone. Zona frazionale 4bis: Frazione Casabianca, Frazione Valleandona, Frazione Montegrosso Cinaglio, Frazione Revignano 134

Zona frazionale 6: corso Savona (dai numeri 274/387), Trincere, Boana, San Marzanotto, Valle Tanaro, Bricco Gianotti, Carretti, Bricco Biamino, Montemarzo.

Per maggiori informazioni telefonare al 800 991141 oppure visitare il sito web ASP o app Junker.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133