ASP anticipa la raccolta dei rifiuti nelle frazioni di Asti previste a Ferragosto

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Raccolta rifiuti
11 Agosto 2026 12:52:25
Asp anticipa la raccolta porta a porta dei rifiuti nelle zone frazionali prevista per la festività di Ferragosto, impiegando gli addetti nella giornata di venerdì 14 agosto.
Le raccolte dell'organico nelle zone frazionali 1, 2, 3, e 4bis e dell'indifferenziato nella zona frazionale 6, verranno anticipate nella giornata di venerdì.
Zona frazionale 1: corso Alessandria (dai numeri 334/347), Quarto Inferiore, Quarto Superiore, Valenzani, strada Valcossera, Castiglione, Valterza, Pontesuero, Portacomaro Stazione (dal numero 142 al numero 178 – frazione Caniglie), località Poggio, località Valleversa.
Zona frazionale 2: Valmanera, Viatosto (tranne i numeri dal 57 al 70), strada Valgera (tranne i numeri da 13/16 fino a 41), Valgera, Casa Coppi, Valmaggiore, Portacomaro Stazione (tranne Frazione Caniglie).
Zona frazionale 3: corso Ivrea (dal numero 92), via Biella, via Susa, strada Rilate, Viatosto (numeri dal 57 al 70), Valbella, Sessant, Serravalle, Mombarone. Zona frazionale 4bis: Frazione Casabianca, Frazione Valleandona, Frazione Montegrosso Cinaglio, Frazione Revignano 134
Zona frazionale 6: corso Savona (dai numeri 274/387), Trincere, Boana, San Marzanotto, Valle Tanaro, Bricco Gianotti, Carretti, Bricco Biamino, Montemarzo.
Per maggiori informazioni telefonare al 800 991141 oppure visitare il sito web ASP o app Junker.
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