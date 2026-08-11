700 chilometri in Vespa fino in Abruzzo: quattro astigiani conquistano il podio nazionale alla Vespaconcentrazione Poggese

Settecento km in sella alle loro Vespa per raggiungere Poggio Morello, frazione di Sant’Omero, in provincia di Teramo, e prendere parte alla 15ª Vespaconcentrazione Poggese.

Un lungo viaggio, affrontato sulle due ruote, che per quattro soci dei Vespisti Moderni Asti si è trasformato in una trasferta ricca di soddisfazioni, culminata con un risultato di rilievo nelle classifiche nazionali.

A rappresentare il club astigiano sono stati Roberto Ravera, Antonella Battista, Luca Aloi e Monica Pocchettino, protagonisti del raduno del 9 e 10 agosto. E proprio loro sono riusciti a conquistare il primo posto nella classifica nazionale per club, Roberto e Antonella in sella alla Vespa gts 300 insieme a Luca e Monica in sella alla loro Vespa gts 310.

Anche nella classifica nazionale individuale sono arrivati risultati importanti: Luca Aloi e Monica Pocchettino hanno chiuso al terzo posto, mentre Roberto Ravera e Antonella Battista si sono classificati al quinto posto.

Per arrivare a Poggio Morello, i quattro vespisti hanno affrontato circa 700 km in Vespa, raggiungendo l'Abruzzo direttamente in sella ai propri mezzi. Un viaggio che rappresenta lo spirito dei Vespisti Moderni Asti: non soltanto la passione per uno dei simboli più conosciuti del motociclismo italiano, ma anche la voglia di viaggiare e confrontarsi con altri appassionati provenienti da tutta Italia.

La Vespaconcentrazione Poggese, giunta alla sua 15ª edizione , ha richiamato oltre 220 motocicli nella giornata di domenica, con partecipanti arrivati da più di 35 Vespa Club ufficiali.

Il programma si è aperto sabato 9 agosto con circa 60 vespisti, partiti da Piazza IV Novembre a Poggio Morello per un itinerario sulle strade provinciali, con una tappa al Santuario di Santa Maria in Herulis e una cena di gruppo all’Agriturismo Cascio di Sant’Omero. La domenica, con la grande partenza da Poggio Morello in mattinata, il gruppo ha attraversato le strade del territorio fino a raggiungere Campovalano, dove i partecipanti hanno pranzato al Ristorante Parco dei Piceni, prima di concludere l’evento nel pomeriggio.