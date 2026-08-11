Dall’Astigiano alla guida di Zonta International: la presidente Fernanda Gallo Freschi

Dall’Astigiano alla guida di una delle realtà internazionali più impegnate nella promozione dei diritti e delle opportunità per le donne. È il percorso di Fernanda Gallo Freschi, neo presidente mondiale di Zonta International, che nei giorni scorsi è stata ricevuta in Provincia dal presidente Simone Nosenzo.

L’incontro istituzionale è stato anche l’occasione per ribadire il valore di un incarico che porta il nome dell’Astigiano sulla scena internazionale. Nosenzo si è congratulato con la presidente per la prestigiosa responsabilità assunta, rivolgendole i migliori auguri per il mandato appena iniziato e per il lavoro che sarà chiamata a svolgere nei prossimi anni.

Alla guida di Zonta International, la neo presidente sarà impegnata in un’attività che guarda ben oltre i confini locali e nazionali, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare i diritti, le opportunità e l’autonomia di donne e ragazze.

Zonta International è infatti impegnata nella realizzazione di progetti e programmi dedicati in particolare alla tutela delle donne e delle giovani, attraverso iniziative e collaborazioni sviluppate in diversi continenti. Un’azione che assume un significato ancora maggiore nei Paesi in cui i diritti femminili risultano più fragili, limitati o non adeguatamente garantiti.

Per il territorio astigiano, la nomina di Fernanda Gallo Freschi rappresenta dunque un motivo di particolare orgoglio: una professionista e concittadina chiamata a ricoprire un ruolo di responsabilità internazionale, portando anche in questa nuova esperienza l’attenzione verso temi che riguardano da vicino la costruzione di una società più equa e inclusiva.

Il mandato appena iniziato la vedrà impegnata su numerosi fronti, con l’obiettivo di rafforzare la rete internazionale di Zonta e dare continuità ai programmi rivolti a donne e ragazze.