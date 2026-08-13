Accordo tra Canelli, Moasca e Calosso per la Polizia locale: i costi aumentano

Sciolta l’Unione Castelli e Filari che riuniva Canelli, Moasca e Calosso, le amministrazioni locali si sono confrontate per la gestione di alcuni settori, tra i quali il servizio della Polizia Locale. Attualmente i vigili di Canelli sono nove e da anni si occupano del territorio comune.

«Non cambierà nulla nella prestazione, il personale rimarrà incardinato a Canelli – ha assicurato il sindaco Roberta Giovine – Cambiano i rapporti finanziari. L’indennità attribuita al Comandante delle Polizia Locale viene ripartita tra i Comuni; l’integrazione per il trattamento accessorio e lo straordinario degli agenti saranno addebitati anche ai Comuni di Moasca e Calosso (25 euro medi mensili) che, inoltre, si impegnano a versare al caposervizio il 50 % dei proventi delle sanzioni per la violazione del Codice della Strada accertate sui loro territori e effettivamente incassate nell’anno precedente, al netto di quanto corrisposto alla Provincia di Asti, con un minimo di 13.000 euro (cifra che copre le spese del servizio)».

«E’ una cifra che segna un aumento importante: prima il costo fisso era circa 7.500 euro. – ci ha spiegato Andrea Ghignone, sindaco di Moasca – Canelli chiedeva in verità di più, ma ci è venuto incontro atteso che nel nostro territorio c’è un solo autovelox che è oggetto di ricorsi per la questione omologazione. Ad oggi non possiamo prevedere quanto sarà l’incasso dalle multe. per questo abbiamo inserito nella convenzione la possibilità di recedere anche prima del termine dei tre anni».

Un agente non costerebbe meno? «Non credo – ha risposto Ghignone – Non parliamo solo del servizio di fare le multe, ma di gestire le notificazioni, la prassi burocratica successiva alla sanzione, i ricorsi, la tutela legale , insomma un intero ufficio. Valuteremo comunque nei prossimi anni».