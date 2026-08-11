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Viabilità

Dissuasore guasto a Canelli: un anno e mezzo di disagi

Il guasto in piazza Amedeo d’Aosta provoca da tempo traffico in tilt, difficoltà per gli addetti e polemiche

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

11 Agosto 2026 09:39:12

Dissuasore guasto a Canelli: un anno e mezzo di disagi

Una situazione che va avanti da tempo. Un problema tecnico che crea non pochi disagi agli automobilisti, ma anche agli addetti ai lavori chiamati a gestire il flusso veicolare nella zona pedonale del concentrico.

Il dissuasore del traffico di piazza Amedeo d’Aosta da tempo fa le bizze e non impedisce il passaggio dei mezzi quando invece è tempo di lasciare quella zona al passeggio pedonale.

«L’impianto è sempre in manutenzione – ha chiarito l’Assessore Marinella Quaglia durante l’ultimo Consiglio comunale – E’ troppo sensibile. Quando subisce un minimo urto, va in tilt e rimane bloccato aperto. Il sabato mettiamo le transenne, ma il problema è toglierle il lunedì alle 6,3o. Quando c’era i cantonieri, ci pensavano loro. Ora che uno è in mutua, uno è in ferie, diventa difficile perché la polizia locale inizia il servizio alle 7».

«La segnaletica però è contraddittoria - ha informato dall’opposizione Paolo Gandolfo – bisogna coprire i cartelli».

«E’ un anno e mezzo che il dissuasore è in queste condizioni. Giocate con la sicurezza dei cittadini!» ha berciato Raffaella Basso.

La sindaca ha rispedito al mittente le accuse: «Abbiamo così a cuore la salute dei cittadini che più volte sono stati proprio gli amministratori comunali a prendersi l’incarico di riaprire la strada al traffico lunedì mattina».

La segnaletica, a breve giro, è stata poi sistemata.

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