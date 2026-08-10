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Curiosità

In piazza Castigliano il carrello della spesa che "si ostina" a non andarsene da solo

Ad Asti è quasi "un'attrazione" per i turisti di passaggio oppure simbolo del degrado, ma nessuno si decide a rimuoverlo

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

10 Agosto 2026 15:17:00

il carrello abbandonato in piazza Castigliano

Il carello abbandonato sotto le mura in piazza Castigliano

Tra le poche certezze della vita, eccone una che tocca da vicino gli astigiani: il carrello della spesa che da giorni "impreziosisce" la centralissima piazza Castigliano, ad Asti, non se ne andrà mai via da solo. Purtroppo si tratta di un semplice carrello (per la cronaca, di un supermercato della zona ovest) e non di una Tesla a guida autonoma.

È facile presumere, quindi, che continuerà a rimanere lì, abbandonato sotto i resti delle Antiche Mura insieme ad altri rifiuti. Nel frattempo accumula popolarità anche tra i turisti che, per fotografare lo scorcio storico, sono costretti a spostarlo a destra o a sinistra pur di toglierlo dall'inquadratura.

E mentre sulle mura fa la sua comparsa persino un casco da moto, la "trasferta" del carrello prosegue fin dal 4 agosto — giorno del primo avvistamento ufficiale —, anche se c'è chi giura di averlo notato già qualche giorno prima.

Il carrello, per sua fortuna, non rischia né multe né rimozioni forzate. Tuttavia, il condizionale è d'obbligo, dovrebbe pur esistere qualcuno con il compito di recuperarlo, non fosse altro che per restituire decoro a una delle piazze più suggestive della città. Nel frattempo, chi parcheggia in zona inizia persino ad affezionarsi a questo "profugo" della spesa, tradito e abbandonato in un angolo dopo il suo ultimo utilizzo.

Ma, affetto a parte, a una settimana dal triste abbandono resta una sola domanda: arriverà mai il momento in cui qualcuno, magari preposto, deciderà di rimuoverlo e restituirlo al legittimo proprietario? O bisognerà aspettare un appello ufficiale a Chi l'ha visto? Vedremo.

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