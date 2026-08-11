Intervista ad una celebrità canellese, Aldo Gai: «La poesia può salvare il mondo»

Aldo Gai è una persona molto conosciuta a Canelli. Attento amministratore, fondatore della Biblioteca “Monticone”, è stato anche organizzatore dell’Assedio e indimenticabile Colonnello Taffini del Regimento Croci bianche.

Aldo Gai nelle vesti del Colonnello Taffini

Sessantanovenne, già coibentatore di professione, oggi giunto alla pensione, finalmente può dedicarsi alla passione che lo muove dalla giovane età: la poesia.

Cos’è per lei la poesia?

«E’ il lievito madre della letteratura – risponde – Il poeta è una persona dotata di sensibilità che riflette su ciò che lo circonda. Non soffrendo pene d’amore, essendo felicemente sposato da quarantasei anni, rivolgo le mie attenzioni al mondo dove ci sono guerre, violenze e soprusi verso il prossimo. Dovremmo imparare dagli animali: i loro comportamenti istintivi sono privi di retorica. Il mondo umano invece è brutale. Le parole, però, possono essere la medicina. Bisognerebbe inebriarsi di poesia».

Aldo Gai è molto prolifico. Negli ultimi due anni ha pubblicato due raccolte, “Poesie” e “Verrà la neve”, incassando il plauso di pubblico e critica.

«La mia poesia nasce di getto – spiega – Vengo colpito da una cosa, immediatamente ne nasce una riflessione che si traduce in versi. La fonte di ispirazione? Può essere qualsiasi cosa: il volo misterioso di un uccello, il dolore del mondo, la perfezione silenziosa della donna». Ha fiducia nel futuro e soprattutto nella scuola che «deve essere un vascello inaffondabile che insegni ai ragazzi come navigare nella vita; l’insegnante è un maestro d’ascia. La prima regola: non si è soli al mondo e bisogna alzare lo sguardo per incrociare quello degli altri».

Due esperienze hanno costruito l’uomo Aldo Gai: «Da piccolo ero birbante quindi i miei genitori mi hanno inviato in collegio ad Alessandria dove ho imparato a badare a me stesso, a stare in mezzo agli altri, rispettando la libertà altrui. La seconda occasione di crescita è stata un viaggio in Sudamerica, a 21 anni, con un amico. Ho vissuto per mesi sulla cordigliera, nelle foreste, insieme agli indios. Lì, nel 1976, ho visto la vita da una prospettiva diversa. Ho visto un popolo che resisteva ai despoti (anche statunitensi). Ricordo una domenica di protesta; studenti e professori mobilitati in tutto il Perù contro la dittatura. Blindati in ogni angolo. Morirono, poco lontani da me, quattro ragazzi».

Come mai ha deciso di pubblicare le poesie solo da due anni fa?

«Invero avrei potuto pubblicarle prima – risponde - Già nel 1984 avevo avuto contezza che le mie poesie potessero piacere (partecipai al Premio Strada Nuova di Venezia ed arrivai in finale) ma non ne sentivo il bisogno. Le tenevo solo per me. Poi è arrivata mia nipote ed ho deciso di lasciarle un’eredità letteraria».