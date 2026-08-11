Svolta per l'ex Facis di San Damiano: buone prospettive di riqualificazione

Potrebbe essere ad una svolta la situazione dell’area in cui per decenni la FACIS fu motore economico di San Damiano e che successivamente cadde in una situazione di forte degrado, tuttora in atto.

Nei giorni scorsi si è tenuto nel municipio di San Damiano un incontro fra il sindaco Davide Migliasso ed alcuni amministratori, i proprietari dell’area e gli imprenditori interessati a rilevarne una parte.

«L’incontro è andato bene – spiega il sindaco Migliasso - e si aprono buone prospettive di una parziale riqualificazione dell’area, con progetti già presentati e condivisi. Ci auguriamo che si possa partire quanto prima, in modo da restituire a San Damiano un centro di attrazione economica che contribuisca a valorizzare quella parte di città. Come amministrazione siamo impegnati da anni nello stimolare la riqualificazione dell’area e dello stabilimento e daremo la massima disponibilità per accelerarla».

Che cosa si prevede di fare negli spazi della ex Facis?

«In questa prima fase è prevista una riqualificazione con finalità commerciali, ma si sta lavorando per una seconda fase che potrebbe essere a carattere immobiliare. I progetti sono già stati depositati in Comune, ma l’iter burocratico è piuttosto complesso e quindi i tempi non saranno brevissimi. In ogni caso faremo il possibile perchè si arrivi ad una riqualificazione dell’area nel più breve tempo possibile».