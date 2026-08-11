Svolta per l'ex Facis di San Damiano: buone prospettive di riqualificazione

eventi
Lavori pubblici
11 Agosto 2026 10:42:00
Potrebbe essere ad una svolta la situazione dell’area in cui per decenni la FACIS fu motore economico di San Damiano e che successivamente cadde in una situazione di forte degrado, tuttora in atto.
Nei giorni scorsi si è tenuto nel municipio di San Damiano un incontro fra il sindaco Davide Migliasso ed alcuni amministratori, i proprietari dell’area e gli imprenditori interessati a rilevarne una parte.
«L’incontro è andato bene – spiega il sindaco Migliasso - e si aprono buone prospettive di una parziale riqualificazione dell’area, con progetti già presentati e condivisi. Ci auguriamo che si possa partire quanto prima, in modo da restituire a San Damiano un centro di attrazione economica che contribuisca a valorizzare quella parte di città. Come amministrazione siamo impegnati da anni nello stimolare la riqualificazione dell’area e dello stabilimento e daremo la massima disponibilità per accelerarla».
Che cosa si prevede di fare negli spazi della ex Facis?
«In questa prima fase è prevista una riqualificazione con finalità commerciali, ma si sta lavorando per una seconda fase che potrebbe essere a carattere immobiliare. I progetti sono già stati depositati in Comune, ma l’iter burocratico è piuttosto complesso e quindi i tempi non saranno brevissimi. In ogni caso faremo il possibile perchè si arrivi ad una riqualificazione dell’area nel più breve tempo possibile».
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058