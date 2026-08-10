Asti, sono iniziati i lavori di allestimento delle tribune del Palio [FOTO]

Sono iniziati questa mattina, in piazza Alfieri, ad Asti, i lavori di allestimento del catino del Palio, in programma domenica 6 settembre. La chiusura completa della piazza sarà limitata al periodo compreso tra martedì 25 agosto e giovedì 10 settembre, ma con l'inizio dei lavori è stata disposto un primo parziale blocco della circolazione e della sosta nell'area adibita a parcheggio.

Da oggi il cantiere interesserà i portici Anfossi, l'area prospiciente la Provincia e una porzione della stessa piazza. Il tratto compreso tra via C.L. Grandi e il bar Cocchi rimarrà aperto al traffico e circa metà piazza Alfieri continuerà a essere disponibile per la sosta delle auto. L'accesso e l'uscita dal parcheggio saranno consentiti dalla rotonda prospiciente i portici Rossi.