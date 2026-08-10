Asti, sono iniziati i lavori di allestimento delle tribune del Palio [FOTO]

eventi
Viabilità
10 Agosto 2026 12:05:01
In piazza Alfieri sono iniziati i lavori di allestimento delle tribune del Palio
Sono iniziati questa mattina, in piazza Alfieri, ad Asti, i lavori di allestimento del catino del Palio, in programma domenica 6 settembre. La chiusura completa della piazza sarà limitata al periodo compreso tra martedì 25 agosto e giovedì 10 settembre, ma con l'inizio dei lavori è stata disposto un primo parziale blocco della circolazione e della sosta nell'area adibita a parcheggio.
Da oggi il cantiere interesserà i portici Anfossi, l'area prospiciente la Provincia e una porzione della stessa piazza. Il tratto compreso tra via C.L. Grandi e il bar Cocchi rimarrà aperto al traffico e circa metà piazza Alfieri continuerà a essere disponibile per la sosta delle auto. L'accesso e l'uscita dal parcheggio saranno consentiti dalla rotonda prospiciente i portici Rossi.
Domenica 16 agosto i lavori si estenderanno fino al bar Cocchi per consentire l'allestimento delle tribune sul lato dei portici Anfossi. Da mercoledì 19 agosto le lavorazioni proseguiranno sul lato dei portici Pogliani. Rimarrà invariata la parte di piazza Alfieri adibiti alla sosta dei veicoli, sempre accessibile dalla rotonda dei portici Rossi, mentre sarà chiuso il traffico veicolare sul lato dei portici Pogliani.
Da martedì 25 agosto piazza Alfieri sarà interamente occupata dal cantiere e il traffico in arrivo da corso Dante sarà deviato su corso Alfieri in direzione di piazza I Maggio.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058