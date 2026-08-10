Antignano in festa è stato un successo con una Pro loco impeccabile

Antignano in festa, grazie alla sua Pro loco, è garanzia di organizzazione e di buon cibo.

Lo spazio ampio e accogliente di Piazza Gioco del Pallone si è riempito ogni sera di buongustai attratti dall’offerta gastronomica sempre varia, originale, genuina, curata nell’esecuzione e con qualche voglia di sperimentazione che ha stuzzicato la curiosità dei commensali.

La Pro loco, continuamente rinvigorita da nuovi innesti, si è dimostrata organizzatissima, efficiente e rapida nel servizio ai tavoli, capace di instaurare un rapporto cordiale ed empatico con gli ospiti.

Il presidente Alberto Pescarmona così commenta: «Nonostante il gran caldo abbiamo avuto un’ottima partecipazione e siamo soddisfatti. Le specialità proposte quest’anno sono state molto apprezzate, mentre la presenza di Giorgio Marino, che ha proposto “friciula” e bomboloni, è stata una sorpresa graditissima da tutti. Sono state impegnate oltre 110 persone, fra cui tantissimi ragazzi giovani per servire ai tavoli; insomma, tanto lavoro, ma siamo contenti per come è andata».

La musica in piazza nelle quattro sere ha richiamato una folla di giovani appassionati di brani dal vivo, che hanno ascoltato con entusiasmo canzoni recenti e melodie famose degli anni passati. La festa del paese è stata anche la festa della leva del 1976, numerosa ed allegra, che ha animato la serata del lunedì.