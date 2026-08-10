Over 75 in piscina all'Oasi Blu per tutto agosto grazie al sostegno del Comune

Dopo il successo delle “oasi climatiche”, arriva un’altra iniziativa dell’amministrazione comunale di Costigliole rivolta agli over 75 per offrire refrigerio, socialità e benessere a due passi da casa. «Vogliamo tutelare la fascia di popolazione più fragile anche con una misura pensata per offrire un’opportunità di svago, frescura e socializzazione a chi trascorre l’estate in paese. Per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, tutti i residenti a Costigliole over 75 che hanno difficoltà economiche potranno accedere gratuitamente alla piscina (privata) “Oasi Blu” di Costigliole», annuncia il sindaco Enrico Alessandro Cavallero.

«Un’area di oltre 5.000 metri quadri immersa in un’oasi boscosa di decine di ettari. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto agli anziani che restano in paese durante le settimane più calde dell’anno e che non hanno la possibilità di recarsi in luoghi di villeggiatura. Attraverso la collaborazione con l'impianto dell’Oasi Blu, situato in posizione comoda e facilmente raggiungibile da tutti i cittadini, il Comune intende trasformare un momento di emergenza climatica in un’occasione di benessere psicofisico e incontro. Con questa iniziativa realizzata grazie alla disponibilità della famiglia Mondino proprietaria delle piscine, che ringrazio, vogliamo stare vicini ai nostri cittadini più anziani e alle loro famiglie: dopo il positivo riscontro per l’attivazione dei punti refrigerati e dei servizi d'assistenza dedicati, offriamo un’alternativa piacevole e a chilometro zero, grazie al fatto di avere a Costigliole questa bellissima piscina a poche centinaia di metri dal paese. Permettere ai nostri over 75 di trascorrere le ore più calde in un ambiente accogliente e attrezzato come la piscina dell'Oasi Blu significa proteggere la loro salute, contrastare la solitudine estiva e garantire a tutti il diritto a un momento di meritato relax».

Per informazioni sulle modalità di accreditamento e di accesso all'impianto occorre contattare gli uffici comunali o il numero telefonico messo a disposizione dal Comune a cui risponde direttamente il sindaco tutti i giorni, compresi i festivi: 3312027343, attivo per le emergenze e i servizi estivi a Costigliole.