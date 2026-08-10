Manutenzioni stradali, Azione Asti: «Bene la sicurezza, ma è proprio la programmazione che manca. Serve il Piano Trasparenza Ripristini»

In merito al recente dibattito sugli interventi di manutenzione stradale e sui ripristini in bitume nel centro storico, il coordinamento cittadino di Azione, attraverso Mario Bovino, interviene per lanciare una proposta e commentare quanto accaduto.

Comprendiamo lo sfogo dell’amministrazione e dell'Assessora Morra: mettere in sicurezza una strada o un passaggio pedonale nell'immediato è un dovere imprescindibile per tutelare l'incolumità fisica dei cittadini e va dato merito agli operai che intervengono con tempestività sotto il sole. Tuttavia, il vero tema su cui dobbiamo interrogarci come politica non è l'emergenza, ma la pianificazione: è proprio la programmazione che oggi manca.

Asti merita un passaggio di livello nel metodo. Chi ha amministrato e chi amministra sa bene quanto sia complesso bilanciare risorse, tempi cantieristici e viabilità. Proprio per questo non serve la polemica sterile, ma servono strumenti certi. La misura provvisoria non deve rischiare di diventare definitiva agli occhi dei residenti per assenza di pianificazione. Azione avanza quindi una proposta concreta per la città: il "Piano Trasparenza Ripristini":

Cronoprogramma pubblico: un calendario trimestrale accessibile a tutti i cittadini sul sito del Comune, che indichi le date esatte in cui i rattoppi provvisori in bitume verranno sostituiti con il ripristino definitivo in porfido o pietra.

Coordinamento dei cantieri: programmazione degli interventi definitivi nei periodi di minor impatto sul traffico e sul commercio locale.

Monitoraggio dei quartieri: estensione del piano di mappatura non solo al centro storico, ma anche ai marciapiedi e alle vie periferiche.

La sicurezza immediata è l'ABC della buona amministrazione, ma il decoro urbano e la fiducia dei cittadini si conquistano con la certezza dei tempi. Azione continuerà a fare una politica propositiva, portando idee utili per migliorare la qualità della vita a tutti gli astigiani.



Mario Bovino - Coordinatore provinciale di Azione