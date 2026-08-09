Rinforzi alla Questura di Asti: arrivati 17 agenti freschi di corso

Hanno da poco terminato il corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e sono stati assegnati alla Questura di Asti.

Ieri 17 agenti hanno ricevuto il benvenuto del Questore Marina Di Donato. Provengono da diverse scuole ed istituti di formazione della Polizia di Stato dove hanno completato il percorso di formazione tecnico-professionale ed addestrativa conclusasi con il giuramento.

Ora per loro inizia il periodo di applicazione pratica presso gli uffici e i reparti della Questura di Asti dove potranno dare seguito nella realtà alle competenze acquisite durante la formazione.

Per garantire una formazione completa e consentire loro di maturare esperienza nei diversi ambiti dell’attività di polizia, è prevista, nei mesi di formazione, una rotazione periodica tra gli uffici.

L’arrivo dei nuovi operatori rappresenta un importante contributo alle attività della Questura di Asti e al rafforzamento dei servizi di sicurezza e prossimità rivolti alla cittadinanza soprattutto in ottica di avvicendamento alle numerose "uscite" per raggiunta età della pensione.