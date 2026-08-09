Palazzetto di Canelli in bilico: la gestione potrebbe essere parcellizzata

Si staglia all’orizzonte la scadenza del contratto di gestione del Palazzetto dello Sport canellese.

Il grande complesso di via Riccadonna consta di diverse strutture (tre palestre, due campi da tennis coperti, un campo da padel, un campo polivalente, una pista da MTB ed allegato bar) che ospitano molte associazioni sportive del territorio, dal padel, alla pallavolo, alle arti marziali, al tennis e tanto altro.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, nell’ambito della discussione sul bilancio di previsione, l’amministrazione della sindaca Roberta Giovine ha annunciato l’intenzione di spendere 140mila per la riqualificazione dei campi da gioco e gli spogliatoi dei campi tennis nonché provvedere alla sistemazione di alcuni locali del piano interrato del Palasport.

L’iniziativa encomiabile darebbe finalmente una sistemata al complesso che manifesta i segni del tempo e ha richiesto, negli anni, interventi di ammodernamento.

Il fine, però, potrebbe essere anche quello di rendere più appetibile l’offerta perché, dato non smentito dalla sindaca, la Giunta potrebbe avere intenzione di parcellizzare la concessione delle componenti e dare in gestione separata le diverse strutture. Pare che, per quanto riguarda i campi da tennis, qualche società abbia già manifestato il proprio

interesse.

Ci si interroga se, nelle opere di recupero, verrà inserito anche il campo di calcetto all’aperto, intercluso tra quelli di tennis, che versa in pessime condizioni.