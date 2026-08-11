Viarigi sceglie il commercio equo e la finanza etica

Dal 9 agosto è esecutivo l’ordine del giorno con cui il Comune di Viarigi si impegna a promuovere il commercio equo e solidale e la finanza etica. Secondo la Cooperativa Della Rava e Della Fava, Viarigi è il primo Comune della provincia, dopo Asti nel 1998, ad adottare un analogo provvedimento.

«Questo percorso nasce dalla collaborazione che negli anni abbiamo costruito proprio con la Cooperativa Della Rava e Della Fava – spiega la sindaca Francesca Ferraris –. In molte iniziative comunali e istituzionali ci siamo appoggiati a loro e, nell’anno in cui la cooperativa celebra i quarant’anni di attività, ci è sembrato naturale sancire questa collaborazione con un atto ufficiale. Sono principi che sentiamo nostri».

Per l’amministrazione comunale, la delibera rappresenta anche un tassello di un percorso già avviato sul fronte della sostenibilità. «È un segno della sensibilità che vogliamo imprimere come amministrazione – prosegue Ferraris –. Lo dimostrano anche progetti come il “Giardino diffuso”, nato dalla collaborazione con la garden designer Elena Maggiora, con cui abbiamo riqualificato aree verdi utilizzando specie resistenti ai cambiamenti climatici e favorevoli alla biodiversità».

E aggiunge: «Sono convinta che le rivoluzioni si facciano anche con gesti molto semplici. Magari non cambieremo il mondo, ma intanto lanciamo un messaggio e speriamo che altri Comuni possano seguirci».

Giardino Diffuso, Viarigi

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Cooperativa Della Rava e Della Fava, attiva dal 1986 nel commercio equo e solidale, nell’agricoltura biologica e nella finanza etica, che ha annunciato l’intenzione di candidare Viarigi al riconoscimento di “Territorio Equo e Solidale Italiano”. Il tema sarà affrontato domenica 30 agosto, alle 15.30, nella chiesa di San Silverio, durante il convegno “Comuni virtuosi della nostra provincia”, inserito nel programma di SaltinPiazza. «Sarebbe un riconoscimento importante per tutta la comunità – conclude Ferraris –. Mi rende molto felice che il convegno sui Comuni virtuosi si tenga proprio a Viarigi durante SaltinPiazza. Il tema dell'edizione di quest'anno sarà la fragilità: un messaggio a cui tengo molto, perché oggi siamo abituati a pensare di dover essere sempre performanti. Invece anche i piccoli gesti e le piccole scelte possono contribuire a costruire una comunità più attenta e consapevole».

Dalle parole ai fatti: gli impegni del Comune

La delibera richiama la risoluzione del Parlamento europeo del 1998 che riconosce il commercio equo e solidale come strumento di cooperazione con i Paesi più poveri, e ribadisce come relazioni commerciali più eque possano contribuire a ridurre gli squilibri tra Nord e Sud del mondo, sostenendo uno sviluppo più giusto e sostenibile.

L’atto approvato dal Consiglio non si limita a un’affermazione di principio. Il Comune si impegna infatti a favorire iniziative dedicate al commercio equo e alla finanza etica, a promuovere percorsi di educazione alla mondialità e alla pace, a mettere a disposizione della biblioteca comunale testi e materiali dedicati a queste tematiche, a incentivare la diffusione dei prodotti del commercio equo nelle strutture comunali e a valutare l’utilizzo di spazi pubblici per attività di sensibilizzazione. Il documento riconosce inoltre il ruolo della finanza etica quale strumento capace di sostenere iniziative sociali e ambientali attraverso circuiti economici improntati alla trasparenza e alla responsabilità. L’obiettivo è tradurre questi principi in azioni concrete di informazione, partecipazione e promozione rivolte all’intera comunità locale.